Scuola, tutto ritorna alla normalità: addio a mascherine, dad e regole Covid

Scuola: a partire dal nuovo anno, gli studenti non dovranno più osservare le regole Covid: addio a mascherine e didattica online.

Nuovo anno scolastico, nuove disposizioni: a settembre, infatti, gli studenti non dovranno più osservare le regole anti Covid, precedentemente imposte nel corso della pandemia. Si dirà, dunque, addio alla didattica a distanza, alle mascherine, nonché agli ingressi e alle uscite scaglionati.

Scuola, addio alle regole anti Covid: no a dad e mascherine

A partire dal nuovo anno scolastico, decadrà l’obbligo di seguire le regole anti Covid. Gli studenti, dunque, non dovranno più indossare la mascherina, né entrare nei rispettivi istituti seguendo i doppi turni e gli ingressi scaglionati.

Lo hanno stabilito il Miur e l’ISS che forniscono nuove disposizioni dopo due anni di pandemia. Qualora gli studenti contraggano il Covid e non si recano a scuola per motivi di salute, la loro assenza sarà giustificata al pari di una influenza normale.

In classe, inoltre, sarà definitivamente eliminato il distanziamento tra i compagni, in quanto ritornano i banchi doppi, che erano stati sostituiti dai banchi singoli per tutelare la salute di tutti.

Non solo: gli ingressi ritorneranno a essere quelli di sempre e non saranno più scaglionati. Le attività ginniche saranno effettuate anche in palestra e non solo all’aperto.

La gestione dei casi Covid alla luce delle nuove disposizioni

Qualora, all’interno di un istituto scolastico, si debbano registrare casi di positività, saranno gestiti interamente da un solo referente Covid. Inoltre, sarà presente anche un’aula Covid apposita.

La dad – ossia la didattica a distanza – sarà completamente eliminata. Pertanto, l’insegnamento avverrà in classe e in presenza e non da remoto, come è avvenuto in pandemia, nei periodi di isolamento.

Una sola raccomandazione viene fornita alle scuole, ossia quella di prepararsi adeguatamente per affrontare un’eventuale nuova ondata di contagi che prevederebbe il ritorno delle regole Covid, ora abolite per il nuovo anno scolastico.

Per quel che concerne gli studenti che hanno condizioni di salute che li rendono fragili e maggiormente esposti al virus, essi dovranno indossare la mascherina FFP2, frequentando regolarmente le lezioni dal vivo.

Anche per i professori e il personale non docente sono abolite le vecchie regole, pertanto potranno svolgere normalmente le loro attività. Inoltre, il Miur e l’ISS consigliano di arieggiare le classi frequentemente, avvalendosi anche di dispositivi di filtraggio.

Qualora un ragazzo mostri i sintomi del Covid, quali tosse o raffreddore, potrà continuare a frequentare le lezioni, mentre sarà isolato, qualora abbia febbre superiore ai 37 gradi o se il tampone risulterà positivo.