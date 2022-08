Il Libano va sempre più a fondo

Il Libano sanguina tra la crisi economica e la paralisi dello Stato, a due anni dall’esplosione che ha devastato il suo porto.

C’è una foschia scura a Mar Mikhael, il quartiere più vicino al ground zero dell’esplosione che ha colpito la capitale del Libano due anni fa. Quella nebbia, che si vede bene nella parte più vicina al mare, proveniva dal grano ardente immagazzinato nei silos del porto. La combustione ha causato il crollo parziale della struttura nelle ultime settimane, fino a questo martedì la parete nord dei silos è completamente crollata.

Il Libano è all’inferno da tre anni. La crisi economica del 2019 ha lasciato il Paese al limite della sopravvivenza

Oggi il fumo nero è più denso e riempie tutto Mar Mikhael in un terribile ricordo della catastrofe. L’intero quartiere è l’impronta fossile dell’esplosione. Alcuni edifici sono in fase di ricostruzione, ma molti altri sono stati semplicemente abbandonati. La stazione di servizio principale rimane aperta nel canale come una macabra faglia. A pochi metri si trova quella che un tempo era la sede di Electricité du Liban (l’azienda elettrica pubblica).

Il Libano è all’inferno da tre anni. La crisi economica del 2019 ha lasciato il Paese al limite della propria sopravvivenza e poi, dopo il primo colpo del covid, l’esplosione del porto è stata la volta della vite di una tempesta perfetta che ha definitivamente abbattuto le speranze di un intera generazione di libanesi.

Secondo le Nazioni Unite, circa l’80% degli abitanti del Libano vive al di sotto della soglia di povertà e coloro che erano poveri prima della crisi sono in condizioni di estrema povertà. Le famiglie ricevono solo due ore di elettricità al giorno dalla rete pubblica. Il resto deve essere ottenuto da generatori privati ​​il ​​cui carburante è diventato più costoso dall’inizio della guerra in Ucraina.

L’approvvigionamento idrico è carente e la raccolta regolare dei rifiuti è impossibile.La sterlina libanese ha perso il 90% del suo valore rispetto al dollaro, facendo così svanire i risparmi di un Paese dove non esiste un sistema pensionistico universale. Galoppo di inflazione installato a tre cifre e il corralito finanziario stabilito dalle autorità bancarie limita i prelievi di contanti a una manciata di dollari, in molti casi a un tasso di cambio sterlina/dollaro che è scandalosamente svantaggioso per il cliente.

Le carte non sono accettate in nessun negozio perché nessuno vuole avere i propri soldi in banca. Non è raro, quindi, portare con sé una mazzetta di banconote da un milione di sterline (poco più di 30 dollari) per acquistare medicinali, che sono sempre più cari e scarsi. L’11, le immagini di Bassam al-Sheikh Hussein, trincerato con ostaggi in una filiale di una banca nel quartiere di Hambra, rivendicando i suoi risparmi per poter pagare le spese mediche del padre, hanno fatto il giro del mondo.

Una crisi “orchestrata dalle élite che molto tempo fa hanno conquistato lo Stato” per metterlo al loro servizio. Il rapporto racconta come il governo abbia gonfiato l’economia e la valuta locale sulla base dei prestiti, “con l’unico obiettivo di arricchire le aziende private”. Il buco nel settore bancario è stato coperto da uno schema Ponzi, un tipo di schema piramidale in cui gli investitori più anziani prendono soldi da quelli nuovi.

Ora il Paese non ha né stato né banche, ma è ricco di corruzione e milionari

Ora il Paese non ha né stato né banche, ma è ricco di corruzione e milionari. Quando arriva la notte, Beirut è un’ombra. Non una traccia delle sue vecchie luci arancioni. Mentre i silos del porto continuano a fumare, le strade della città restano buie in un paesaggio sinistro. I pochi semafori non funzionano e la spazzatura è ammucchiata agli angoli.

Lo stato d’animo degli abitanti del Libano è a metà strada tra resistenza e negazione. La sopravvivenza può richiedere entrambi, ma molti si sono semplicemente stancati di sopravvivere e, per loro, quella proverbiale capacità libanese di reinventarsi e ricominciare è stata irrimediabilmente sepolta sotto le macerie del porto.

Secondo i calcoli di varie organizzazioni internazionali, più di 80.000 cittadini hanno lasciato il Paese. L’ex potenza sanitaria del Medio Oriente ha visto come se ne è andato il 40% dei suoi medici e lo stesso sta accadendo con i suoi insegnanti.

Non è strano, vista la situazione rovinosa dei dipendenti pubblici. Dal momento che sono pagati in valuta locale, il deprezzamento della sterlina ha fatto sì che i loro stipendi abbiano perso quasi due zeri. Stipendi che possono aggirarsi intorno ai 50 dollari (49,7 euro).

Molti funzionari hanno lasciato i loro incarichi perché non possono nemmeno coprire le spese di viaggio e l’assenteismo forzato coesiste con uno sciopero formale in molti ministeri che è durato più di un mese. Non è che l’Amministrazione fosse una macchina oliata prima della crisi del 2019, tutt’altro, ma ora è diventata del tutto disfunzionale. Lo Stato non esiste e non può nemmeno, come prima, mantenere l’illusione che non esista.

Nemmeno la sicurezza generale, un tempo onnipotente, è immune al collasso. Il rinnovo del passaporto diventa un’odissea che richiede almeno un anno e mezzo di scartoffie. All’aeroporto di Beirut, nei giorni di maggiore affluenza, le code all’ingresso per varcare i controlli di sicurezza comportano diverse ore di attesa perché sono solo tre i dipendenti ad accogliere centinaia di passeggeri, la stragrande maggioranza dei quali espatriati che quest’estate hanno portato l’unica gioia a la morente economia libanese.