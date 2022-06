By

In queste ore, l’influencer senegalese Khaby Lame ha superato ogni record su Tik Tok, diventando il più seguito in assoluto con oltre 142 milioni di follower.

Khaby Lame in pochi anni è diventato un vero e proprio fenomeno dei social, grazie alla piattaforma Tik Tok, popolata da giovanissimi.

Una scelta fatta per caso, dovuta alla perdita del lavoro, che oggi però ha fatto la sua fortuna facendolo diventare l’influencer più seguito al mondo sulla piattaforma.

Khaby Lame diventa il tiktoker più popolare al mondo, il numero dei suoi follower è alle stelle!

Da passatempo puro e semplice a un vero e proprio lavoro: è stato così per Khaby Lame, influencer senegalese che vive in Italia, che è diventato in poco tempo il più seguito su Tik Tok, con oltre 142 milioni di follower.

Stamattina, Khaby ha superato di qualche centinaia di follower Charli D’Amelio, ballerina e content creator americana che ha 200.000 follower in meno al giovane ragazzo.

Un record nel vero senso della parola quello raggiunto da Khaby Lame, che ora è popolarissimo in tutto il mondo. Non pensava di certo due anni fa di diventare così famoso, ma la fortuna ha girato dalla sua parte rendendolo estremamente popolare grazie ai suoi contenuti.

Il boom durante il lockdown, arrivato per caso

Khaby Lame non aveva proprio intenzione di diventare un influencer famoso: cresciuto a Chivasso, il giovane faceva l’operaio fino al 2020, quando poi la pandemia gli ha fatto perdere il lavoro.

Così, è tornato nel modesto appartamento della sua famiglia e, nonostante la sollecitazione del padre senegalese a fare cercare subito un altro lavoro, Khaby ha iniziato a passare ore ogni giorno a pubblicare video su TikTok sotto il nome di Khaby Lame.

A 21 anni, Lame ha sfruttato alla grande il social network, iniziando con le modalità “duetto” in cui si può letteralmente duettare con il video di un altro utente. Poi ha continuato con video reaction a diverse cose trovate su internet, facendo anche gag molto simpatiche che hanno attirato sempre più followers.

Inaspettatamente, Khaby ha trovato in Tik Tok una vera e propria fonte di guadagno, arrivato grazie al successo dei suoi video virali. I suoi video e le sue reazioni sono diventati, in poco tempo, un linguaggio globale seguito da milioni di follower, che pian piano dall’Italia si sono diffusi in tutto il mondo.

La sua ascesa è stata del tutto organica, rispetto ad altri content creator seguiti da agenzie e da gruppi di lavoro. Khaby fa tutto da solo e il suo successo lo deve solo a sé stesso.