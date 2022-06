By

Nek condurrà “Dalla strada al palco”, il programma televisivo in prima serata dedicato alla musica e agli artisti di strada.

Nek Filippo Neviani, l’acclamato artista italiano da poco cinquantenne, sarà il presentatore del talent show “Dalla strada al palco“. Nel corso di quattro puntate si esibiranno sul palco di Rai 2, talentuosi buskers che mostreranno al pubblico la loro musica e la loro storia, in cerca della fama.

Come si svolgerà il programma?

Da martedì 28 giugno in prima serata, potremo vedere tantissimi artisti di strada provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi sul palco in una gara a suon di musica. A votare i vari concorrenti non vi sarà una vera e propria giuria, bensì il pubblico da casa. Un solo vincitore si aggiudicherà il montepremi finale.

Ad ideare il programma è stato il famoso conduttore Carlo Conti, prendendo ispirazione da programmi come Sanremo o X Factor, che hanno contribuito al successo di band come i Måneskin, i quali sono partiti proprio dalle strade di Roma fino ad arrivare ai palchi internazionali. Ecco cos’ha raccontato Nek in vista della prima puntata:

“Amo gli stimoli e quando mi hanno spiegato il programma mi è piaciuto subito il fatto della strada. È un punto di congiunzione anche con i miei inizi, dato che ho cominciato con le sagre di paese e le piazze, a titolo gratuito.”

Nek ci svela alcuni ‘dietro le quinte’ del talent

Ma vediamo qualche dettaglio in più sul nuovo programma, dove le storie dei concorrenti avranno un ruolo importante. Infatti solitamente si è abituati a vedere talenti che si esibiscono senza approfondire la propria vita privata, ma stavolta sarà diverso.

Inoltre Nek non sarà da solo nel corso del viaggio, bensì verrà accompagnato da un ospite diverso per ogni puntata, chiamato “Passante“, proprio perché sarà con lui nelle varie piazze ad aiutarlo a riconoscere i vari talenti.