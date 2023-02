Il dramma è avvenuto la notte scorsa a Charly-sur-Marne, nel nord della Francia. Le vittime – di età compresa tra i 2 e i 14 anni – stavano dormendo al secondo piano dell’abitazione in cui è divampato l’incendio.

Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini di casa. L’unico sopravvissuto è il papà dei bambini, che però è stato ricoverato in gravissime condizioni. L’uomo ha riportato ustioni su tutto il corpo.

Incendio in Francia: morti 7 bambini e la madre

Un terribile incendio è divampato la notte scorsa in Francia, in un appartamento a Charly-sur-Marne, nel nord del Paese. A perdere la vita una madre e i suoi 7 figli, tutti di età compresa tra i 2 e i 14 anni. Ricoverato in gravissime condizioni il padre dei piccoli, che ha riportato ustioni su tutto il corpo.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, che non ha lasciato scampo alle 8 vittime. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Questa mattina all’alba i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, ma per i piccoli e la donna non c’è stata possibilità di salvezza.

Sorpresi dalle fiamme nel sonno

I bambini, due maschi e cinque femmine, e i loro genitori dormivano al secondo piano di questa villetta a schiera quando è divampato l’incendio, ha detto la gendarmeria. I vigili del fuoco sono stati avvertiti di un incendio divampato in Leviel-Petel Street alle 00:49 della scorsa nottedalle chiamate dei vicini. Un vigile del fuoco di Charly-sur-Marne è passato davanti alla casa colpita, ha tratto in salvo l’uomo di 40 anni, gravemente ustionato, e ha informato il centro di allerta della presenza dei sette bambini e della madre, ha spiegato il Servizio dipartimentale dei servizi antincendio e di soccorso dell’Aisne.

“Quasi 80 vigili del fuoco di 16 centri di soccorso dell’Aisne e 48 veicoli sono stati impegnati sul posto”

ha spiegato la prefettura, rinforzata da un’ambulanza da Seine-et-Marne. L’incendio è stato domato dopo diverse ore di lotta alle fiamme. Il rogo ha causato danni a un’abitazione vicina, richiedendo il trasferimento di due persone.

Fatou Mano, il sottoprefetto di Château-Thierry, si è subito recato sul posto così come il sindaco di Charly-sur-Marne, Patricia Planson e il pubblico ministero di Soissons.