Bonus famiglia, 1050€ al mese per questi italiani: come si ottengono

By

È in arrivo un bonus famiglie da ben 1050 euro, ma solo per queste categorie di italiani e si ottiene in questo modo.



Oggi giorno sono tante le famiglie che hanno bisogno di un aiuto e in questo articolo parleremo proprio di un bonus che potrebbe aiutarvi a far fronte a varie spese. Parleremo nello specifico di aiuti che possono aiutare una determinata categoria di famiglie.

Famiglie fragili e la situazione economica

Come è stato accennato nelle prime righe, in questo articolo si parlerà di alcuni aiuti. In tal senso si parlerà della fragilità economica di alcune famiglie e della possibilità di poter usufruire di alcuni aiuti.

Si parla di famiglie fragili, perché vivono una condizione complicata poiché caratterizzata da delle difficoltà economiche e psicologiche. Questo è evidente se si pensa alle varie bollette che arrivano e che sono sempre più salate.

In tal caso gestire le varie spese e prendersi cura della propria famiglia può diventare davvero difficile anche per il caregiver che altro non è che un soggetto che si prende cura dell’altro, poichè ritenuto appunto più fragile.

Ecco che la figura del caregiver assume una certa importanza e questo lo si può riscontrare dalla presenza di vari bonus destinati proprio a questa figura dei caregiver.

Il caregiver, caratteristiche e chi sono

Poco fa abbiamo fatto riferimento, dunque, al caregiver che appunto è colui che si prende cura di un parente che gode della legge 104.

Al caregiver spetta dunque un ruolo delicato e forse proprio per questo l’anno che verrà arriveranno dei bonus per questa figura che deve assolvere a diversi compiti, come assistere l’altro a livello morale e affettivo.

L’altro come abbiamo detto, è un familiare con delle patologie che ha bisogno di qualcuno che gli prepari i pasti e che si prenda cura della sua igiene personale.

Il caregiver aiuta il proprio familiare ad andare in bagno e non solo: si occupa di tutta la parte burocratica oltre che di quella sanitaria.

Inoltre si occupa del monitoraggio della condizione della persona malata per contattare, quando necessario, il medico per controllare che tutto vada come deve andare. Insomma è proprio il caso di dire che il caregiver è il braccio destro della persona malata.

Bonus ed aiuti: vediamoli insieme

Non stupiamoci dunque se ci sono aiuti per questa figura e per i familiari fragili. Di quali aiuti parliamo?

Iniziamo con il dire che il caregiver ha diritto a ricevere il pensionamento anticipato, ma solo se l’assistenza al parente con disabilità dura da minimo 6 mesi che devono precedere la richiesta della domanda.

Grazie a questa modalità il caregiver può ricevere la pensione a 63 anni.

Questo significa sfruttare una modalità che sembra essere quasi una via d’uscita di APE Sociale: ciò però significa anche avere almeno 30 anni di contribuzione.

Non solo, tutto ciò significa anche tenere presente alcuni criteri circa l’invalidità della persona che si assiste e che deve essere del 74% almeno. Può ricoprire questo ruolo il coniuge o il figlio del soggetto che gode della legge 104 o anche altri parenti.

Come abbiamo detto questa figura può godere anche di un bonus specifico. Cosa sappiamo a tal proposito?

Definito dall’Inps Home Care Premium, il bonus caregiver può e deve essere richiesto solo dai parenti affini che si prendono cura di queste persone. A quanto ammonta tale bonus?

Questa è sicuramente la parte più interessante per la maggior parte di voi: forse non ci crederete, ma si possono avere fino a un massimo di 1050 euro. Insomma non parliamo certo di pochi soldi, ma per poterli avere nella propria tasca bisogna rispettare degli specifici requisiti.

Per poterli ricevere ovviamente bisogna fare dei calcoli in base al proprio ISEE e alla disabilità del soggetto fragile e alla sua gravità.

Insomma importante in questo senso è informarsi e capire se si può o meno usufruire di tutti questi aiuti che possono fare una grande differenza e questo lo si può evincere dall’importo che non è niente male.