Kate Middleton, il divieto imposto dal principe William: guai se sgarra

Secondo un obbligo imposto da William, Kate Middleton non potrebbe sgarrare in alcuni momenti della giornata. Ecco in cosa la principessa sarebbe limitata.

La famiglia reale del Regno Unito sta avendo una risonanza mediatica molto importante in queste ultime settimane per via della morte della Regina Elisabetta II e della salita al trono di suo figlio, l’attuale Re Carlo III.

Con l’insediamento sul trono di Carlo, suo figlio il principe William è diventato in automatico principe di Galles e di conseguenza sua moglie, Catherine Middleton, meglio conosciuta come Kate è diventata principessa di Galles.

Kate Middleton: il divieto imposto dal principe William

Il titolo in questione è molto importante, perché prima di essere stato di Camilla, è appartenuto alla principessa del popolo Lady Diana Spencer che è stata molto amata dai sudditi.

Pertanto, le aspettative su di lei sono enormi in quanto molti rivedono nella sua figura la stessa eleganza di sua suocera e lo stesso modo di fare e di condurre la vita durante gli incontri pubblici.

Infatti, già da qualche tempo, William e Kate si erano trasferiti vicino al Palazzo Reale, ad Adelaide Cottage per essere più vicino alla Royal Family e adesso con il nuovo titolo potrebbero trasferirsi direttamente a Buckingham Palace.

Il motivo per il quale i due sarebbero pronti a insediarsi a Palazzo, sta nel fatto che i loro impegni sono aumentati e il principe William diverrà il prossimo Re del Regno Unito in quanto primo erede al trono nella linea di successione.

Negli ultimi giorni, un insider a servizio al Palazzo Reale ha rivelato che Re Carlo III sarebbe molto esausto e stanco dopo solo un mese di Regno e che per via di un problema legato ad un’insufficienza cardiaca sarebbe crollato anche per via della pressione dei media e alle aspettative sul suo conto.

Pertanto, il Re e sua moglie, la Regina consorte Camilla, avrebbero chiamato a corte William e Kate per aiutarli a mandare avanti il Regno e per prepararli al loro compito quando saranno loro a salire sul trono del Paese.

Secondo un ex segretario di William, Kate è colei che da i consigli migliori a tutta la famiglia reale ed è considerata una vera e propria matriarca a tal punto che il Re Carlo III non riuscirebbe a far a meno del suo parere.

La dieta di Kate

La donna però, deve sottostare ad alcuni obblighi imposti da suo marito William per via di alcune regole di Buckingham Palace. Infatti, alla donna sarebbe vietato consumare crostacei, come carne e pesce crudo per evitare che abbia rischio di intossicazioni.

Inoltre, durante il Regno della Regina Elisabetta II, gli chef di Buckingham Palace avevano il divieto di cucinare pasta in quanto alla Sovrana non piaceva mangiare carboidrati e di conseguenza durante i pranzi a Palazzo era bandita dalla tavola.

Adesso, con la salita al trono di Re Carlo III, non sappiamo se la pasta sia ancora una pietanza vietata sulla tavola dei Reali del Regno Unito ma Kate Middleton, nonostante questo ne è ghiotta.

Infatti, in più occasioni, la donna ha preparato da sola il cibo in questione facendolo assaggiare anche ai suoi figli, ma a Kate è vietato mangiare anche altri tipi di pietanze come il fish and chips e le patate e il riso di sera.

Per questo motivo la sua dieta si basa su piatti ricchi di verdure per pranzo mentre per cena sono previste zuppe tipiche della cucina inglese. Diversamente quando ha bisogno di uno snack tende a mangiare o della frutta o dei pop-corn come snack salato.

Gli obblighi e i divieti imposti sono stati emessi per far in modo che la principessa abbia un corpo senza troppe tossine e senza che possa contrarre infezioni alimentari per essere sempre al top e in forma e al pieno delle sue energie.