Chelsea-Manchester United, in palio punti pesanti a Stamford Bridge

Sabato di lusso in Premier League, alle 18:30 a Stamford Bridge andrà in scena un grande classico del calcio inglese: Chelsea-Manchester United.

I Red Devils in settimana hanno superato il Tottenham di Conte ed ora sognano di espugnare anche lo stadio dei Blues per rilanciarsi definitivamente in classifica.



Dopo un avvio di campionato tragico il Manchester United sembra aver ritrovato finalmente vittorie e certezze, oggi i ragazzi di Ten Hag cercano una vittoria per rilanciarsi definitivamente ai vertici della classifica.

Anche i padroni di casa hanno cambiato marcia: il cambio di guida tecnica, con Potter al posto di Tuchel, ha dato i risultati sperati ed ora i Blues sono ad un passo dagli ottavi di finale di Champions League e di nuovo nelle zona alte della Premier League.

Da una parte il Manchester City continua a volare, dall’altra c’è un Liverpool che invece non riesce a trovare continuità alternando grandi vittorie a pesantissimi passi falsi.

Insieme al Tottenham, United e Chelsea vogliono provare a contrastare la super squadra di Guardiola, oggi il match di Stamford Bridge è fondamentale per la classifica.

Chelsea con il 4-2-3-1, Aubameyang titolare

Graham Potter conferma il suo ormai classico 4-2-3-1 a trazione offensiva con l’ex Barcellona davanti a fare l’unica punta.

Tra i pali ci sarà ovviamente Kepa con la linea difensiva a quattro composta da Chilwell, Cucurella, Thiago Silva e Chalobah.



Senza Jorginho il regista sarà Mateo Kovavic con Loftus-Cheek a dare fisicità al centrocampo.

Havertz, Mount e Sterling agiranno dietro l’unica punta Aubameyang.

Pesante l’assenza di Reece James, il calciatore inglese salterà anche i mondiali in Qatar.

Rashford unica punta, ecco il Manchester United

Dopo le polemiche post Tottenham il Manchester United non ha convocato Cristiano Ronaldo, ormai sempre più certo di lasciare il club inglese a gennaio.

Ten Hag in campo con il classico 4-2-3-1: davanti a De Gea ci saranno Dalot, Varane, Martinez e Shaw.



Casemiro sarà il regista con Fred a dare qualità alla manovra, i trequartisti davanti a Rashford saranno Antony, Bruno Fernandes e Sancho.

Chelsea-Manchester United, statistiche

Nessuna sconfitta per il Manchester United nelle ultime 5 partite di Premier League.

La media gol del Chelsea è di 1,5 gol a partita.

Gli ospiti sono attualmente al quinto posto in classifica con 19 punti, la differenza reti è zero, i Red Devils infatti hanno segnato e subito 15 gol.

Il Chelsea invece è al quarto posto con un punto in più rispetto ai Red Devils ed una differenza reti migliore: 15 sono i gol fatti, 10 quelli subiti.