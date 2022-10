Giorgia Meloni, Von der Leyen: “Pronta a lavorare insieme”

Anche Ursula Von der Leyen si è voluta congratulare con Giorgia Meloni dopo il giuramento al Quirinale: “Lavorare in modo costruttivo per rispondere alle sfide”.

Si è aggiunta anche la presidente della Commissione Europa alle congratulazioni per Giorgia Meloni. Tanti i messaggi, tra social e comunicati ufficiali, per nuovo Premier da parte dei vari leader da tutto il mondo. Da Le Pen a Orban: “Grande giorno per la destra europea”

Giorgia Meloni, le congratulazioni di Ursula Von der Leyen

E’ il giorno di Giorgia Meloni, e tutta Europa si è congratulata con la nuova Presidente del Consiglio italiana. La prima donna nella storia della nostra Repubblica, che ha ricevuto complimenti e congratulazioni in giro per il mondo. Questa mattina in ambito guerra in Ucraina e Nato, era stato Biden tramite social a commentare la cerimonia del Colle, così come Zelensky.

Il presidente americano ha chiamato nel suo tweet l’Italia un “alleato vitale per la Nato“, oltre che partner con il quale sarebbe impaziente di chiedere conto alla Russia e di continuare a sostenere l’Ucraina. “Garantire il rispetto dei diritti umani” conclude Biden, mentre Zelensky parla di cooperazione per la pace. Un messaggio importante di congratulazioni da parte del presidente ucraino, che si augura di poter lavorare insieme all’Italia per la pace.

La presiedete della Commissione europea Von der Leyen si è dunque unita ai messaggi di congratulazioni per “la prima donna a ricoprire questo ruolo” in Italia. Dicendosi inoltre pronta, la politica tedesca, a far fronte a tutte quelle sfide che attendono l’Europa.

Giorgia Meloni, gli auguri dalla destra europea: da Le Pen a Orban: “Grande giorno”

C’è chi giustamente fa leva sull’importanza di una donna al capo del governo italiano per la prima volta nella storia, e chi invece finalmente si compiace per la vittoria della destra in Italia. E’ il caso di Orban, il quale twitta “Un grande giorno per la destra europea“. Il leader ungherese poi si rivolge alla Meloni, con le classiche congratulazioni.

E ancora Le Pen, leader francese del Rassemblement National, che invece si rivolge anche a Matteo Salvini come vicepremier, parlando dei due politici adesso alla guida del governo come due patrioti.

Anche Roberta Metsola nei complimenti a Giorgia Meloni ha fatto cenno alla situazione in Ucraina, parlando di unità e di determinazione comune. Sempre in relazione alla Nato e alle alleanze infine Mateusz Morawiecki su Twitter, leader di estrema destra polacco, ha parlato di alleato che “supporti valori duraturi in Europa”.