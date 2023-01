Migranti: 700 soccorsi a largo di Siracusa

Nella notte sono stati soccorsi 700 migranti a largo di Siracusa a circa 30 miglia dalla costa della Sicilia, il peschereccio è stato soccorso dalla Guardia Costiera.

Per domani mattina, 04 gennaio 2023, è atteso a Taranto l’arrivo della Geo Barents, la nave appartenente ai Medici senza frontiere che porta a bordo altri 85 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo centrale.

Soccorsi circa 700 migranti nella notte

Nonostante l’arrivo dell’inverno non si sono arrestati gli arrivi dei migranti solo nella notte di oggi sono state salvate dal mare altre 700 persone. Sono infatti circa 700 i migranti che si trovavano a bordo del peschereccio che nella notte è stato intercettato dalla Guardia Costiera a largo di Siracusa.

Il peschereccio si trovava a circa 30 miglia dalla costa siciliana. Non sono i soli sbarchi avvenuti nella notte. È infatti stato necessario un altro intervento nella notte per salvare un’imbarcazione di una nave che si era capovolta e che a bordo aveva 41 persone.

Le operazioni sono state difficili a causa del buio, la barca era già in mare da tre giorni ed imbarcava acqua, è questo il resoconto effettuato da Fulvia Conte che è stata la responsabile dei soccorsi che sono stati eseguiti sulla nave.

Non sono state trovate tracce invece dell’imbarcazione in pericolo che era stata segnalata da Alarm Phone. Sono attesi per domani i migranti in arrivo con la nave dei Medici senza frontiere, che ha soccorso ben 85 persone al largo nel Mediterraneo Centrale.

La situazione migranti in Italia

Secondo i dati riportati dal Viminale, dal 01 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022 i migranti arrivati sul territorio italiano sono stati circa 104 061 un numero nettamente superiore a quelli dell’anno precedente che erano solamente 67 034.

Il mese in cui si sono registrati il maggior numero di sbarchi è stato proprio dicembre con ben 939 sbarchi in totale, mentre il mese in cui ha portato sulle nostre coste il maggior numero di migranti è stato agosto con 16 822 persone arrivate in Italia.

È cresciuto anche il numero di minori non accompagnati, da 10 053 che si era registrato nel 2021 si è arrivati a 12 687 nel 2022.

Siamo al 03 gennaio e già al 02 gennaio 2023 si erano registrati oltre 600 migranti arrivati sul suolo italiano, a cui si vanno ad aggiungere i circa 700 migranti soccorsi nella notte e quelli che già sappiamo arriveranno nelle prossime ore.

Un’ondata di sbarchi che sembra proseguire nonostante il periodo invernale, e che sembra proprio non volersi arrestare. I paesi da cui provengono generalmente i migranti che approdano sulle coste italiane sono principalmente Tunisia, Egitto, Siria, Bangladesh e Afghanistan.

A parlare del problema migranti è anche la Tunisia che nei giorni scorsi si è trovata a salvare 108 migranti nel Mar Mediterraneo a causa di un naufragio. La maggior parte delle persone salvate erano di un’altra nazionalità, il numero preciso è di 94, mentre i restanti erano tutti tunisini. Oltre a questo alla vigilia di Capodanno sono riusciti a sventare sei tentativi di migrazione illegale.