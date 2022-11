Harry ha fatto il test del DNA anni fa, quali sarebbero i risultati: la verità

Principe Harry fa parlare tutto il mondo. Il duca del Sussex ha fatto il test del DNA e la notizia arriva direttamente da Buckingham: quali sono i risultati?



Si ritorna a parlare della Royal Family e in particolare del principe Harry. Il Re Carlo III ha chiesto al secondogenito di sottoporsi al test del DNA. Ecco che cosa dicono i risultati.

Harry si sottopone al test del DNA

La Royal Family inglese continua ad essere la famiglia reale più chiacchierata del mondo. Ogni giorno escono fuori nuovi segreti e pettegolezzi che attirano la curiosità dei tabloid internazionali e dei tanti appassionati delle vite dei componenti della casa reale.

Sicuramente, la Regina Elisabetta e il suo entourage sono tra quelli che sfornano quotidianamente nuovi retroscena di cui si può ampiamente parlare e discutere. L’ultimo riguarda il principe Harry.

Sembra che Carlo non sia convinto di essere davvero lui il padre e che abbia pertanto convocato a corte il giovane chiedendogli di sottoporsi al test del DNA. Che cosa sta succedendo tra di loro?

Perché il nuovo sovrano è convinto che Diana abbia avuto Harry con un altro uomo? Arriva la bomba da palazzo reale: il duca si è sottoposto al test del DNA e abbiamo anche i risultati.

Test del DNA fatto: e i risultati?

Re Carlo non è convinto che il principe Harry sia davvero suo figlio e pertanto ha richiesto al duca del Sussex di sottoporsi al test del DNA per avere conferma della sua paternità. Un insider racconta che qualche tempo fa, l’attuale monarca abbia convocato in forma privata a corte il principe dai capelli rossi per esporre il suo dubbio.

Tutto è nato quando sono venute fuori alcune lettere nelle quali Lady Diana confessava di avere avuto una relazione intima con James Hewitt, ex scudiero di corte e poi guardia del corpo di Diana. Ma non finisce qui.

La Spencer avrebbe anche confessato che James Hewitt era il padre biologico di Harry. Da quel momento Carlo, che ha scoperto la verità dopo anni dalla morte di Lady Diana, è andato in crisi e ha deciso di sistemare una parte di quei tasselli complicati della sua vita.

Il principe Harry, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe già sottoposto al test del DNA poco tempo fa e i risultati a quanto pare non hanno destato alcuna sorpresa: sembra proprio che Harry sia figlio di Carlo.

Tuttavia, il monarca non è ancora convinto della sua paternità ed ecco quindi che ha richiesto nuovamente al duca di sottoporsi a un altro test del DNA. Carlo crede che i risultati passati possano essere errati o alterati e dunque vuole avere la certezza che Harry sia davvero suo figlio.

Come evolverà la situazione? Intanto i rapporti tra padre e figlio diventano sempre più complicati. L’uscita il 10 gennaio di Spare, il libro di Harry che promette di rivelare ogni segreto della casa reale, sta minando ancora di più i rapporti già complicati tra il duca e gli altri membri della Royal Family.

Faida in famiglia: il duca e il re ai ferri corti

Nel frattempo, si mormora che Harry e Meghan abbiano deciso di non prendere parte alla cena di Natale a Sandringham Palace accentuando così definitivamente la rottura tra di loro e la Royal Family.

Per il momento, sulla questione di paternità e test del DNA, invece, il sovrano Carlo e Harry non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Fonti vicine ad entrambi fanno sapere che la situazione è molto delicata.

Se il prossimo test del DNA dovesse dimostrare che Harry non è davvero figlio di Carlo, cambierebbe tutto per lui. Vero è che ha già perso buona parte dei titoli che gli appartenevano nel momento in cui ha deciso di lasciare ufficialmente la Royal Family, ma la conferma della diversa paternità lo estrometterebbe completamente dalla famiglia reale.