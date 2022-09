Argento 800, sai quanto vale oggi? Potresti diventare ricco e non lo sai | Controlla subito

Argento 800: ecco come investire in metalli fisici. Sai quanto vale oggi l’argento? Ecco come diventare ricco: controlla subito la quotazione.

Investire nei metalli è la scelta vincente per proteggersi dall’inflazione e dalle turbolenze dei mercati finanziari. Oltre il platino, l’oro ed il rame, c’è un altro metallo conosciuto ed apprezzato fin dall’antichità: stiamo parlando dell’argento.

La storia dell’argento è longeva: questo metallo era lavorato nel IV secolo a.C. dalle popolazioni che vivevano nel Medio Oriente. Furono i mercanti del Medio Oriente a commercializzare i monili di argento in Europa. Gli stessi artigiani romani impararono a conoscere e a lavorare questo metallo prezioso.

L’importanza dell’argento crebbe sempre di più e raggiunse il suo apice nel periodo medievale. Proprio in questo periodo l’argento era un metallo raro da reperire nel Vecchio Continente ed era considerato più prezioso dell’oro. Con la scoperta degli enormi giacimenti di argento nel Sud America, in particolare in Argentina ed in Uruguay, il metallo argenteo venne svalutato.

Ancora oggi la quotazione dell’argento rimane sicuramente inferiore rispetto a quella del platino e dell’oro, ma ciò non implica che questo metallo sia considerato uno dei più belli e raffinati in assoluto. La malleabilità di questo metallo lo rendono perfetto per realizzare splendidi gioielli ricchi di particolari.

Prezzo dell’argento: quali sono i fattori che influenzano la quotazione?

La quotazione dell’oro e dell’argento sale quando il contesto macroeconomico internazionale mostra segni di debolezza e di incertezza. Inoltre, gli stessi investitori iniziano ad avere dubbi sul trend rialzista del dollaro statunitense.

Come qualsiasi altra materia prima, l’argento ha delle oscillazioni di prezzo entro un periodo di tempo stabilito. Il trend della quotazione dell’argento è legato a crisi economiche, sanitarie e gli eventi geopolitici. Si tratta di eventi macroeconomici che possono avere un impatto sul trend rialzista o ribassista.

Come investire in argento?

Per investire in argento è possibile acquistare il metallo fisico sotto forma di monete, gioielli, monili, barre, monete e lingotti. Si può acquistare argento online o presso gioiellerie o negozi specializzati.

È possibile investire in argento tramite gli strumenti finanziari disponibili sul mercato, tra cui i CFD o i Contratti per Differenza. Inoltre, è possibile investire in argento acquistando azioni di società che estraggono o lavorano il metallo argenteo.

Comprare argento fisico: quanto vale l’argento 800?

Il modo più semplice per investire sull’argento è quello di acquistare e detenere fisicamente il metallo sotto forma di gioielli, monili, posate, barre, lingotti, monete, etc.

Quanto vale l’argento 800? Chiariamo subito che l’argento 800 contiene il 20% di rame e viene utilizzato per realizzare vassoi, teiere e altri oggetti di dimensione più grande. L’argento 800 è meno malleabile rispetto all’argento 925, che è costituito da 92,5% di argento e dal 7,5% di rame. L’argento 925 è utilizzato per la realizzazione di monili e gioielli. In commercio è reperibile anche l’argento allo stato puro, ovvero argento 1000, che viene utilizzato per la realizzazione di soluzioni chimiche.

L’argento 800 (usato) ha una quotazione di 0.26 €/gr. Ciò implica che se hai un gioiello che pesa 400 grammi, viene quotato 104 €. Il prezzo spot dell’argento è pari a 0,5710 €.