Juventus-Benfica, riflettori puntati su Grimaldo

Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino con la Juventus di Massimiliano Allegri che si prepara a vivere una partita fondamentale per il cammino in Champions League contro un Benfica imbattuto da ben undici partite consecutive



Il calciomercato estivo è ormai alle spalle ma i bianconeri continuano a lavorare alla ricerca di un terzino sinistro in grado di sostituire un sempre più deludente Alex Sandro.

Il laterale brasiliano è ormai da diverse stagioni in netto declino e la società piemontese è pronta a salutarlo nella prossima estate quando scade il suo contratto.

Maurizio Arrivabene si è assicurato Andrea Cambiaso ma il giovane classe 2000 tornerà a Torino soltanto nella prossima estate dopo un’esperienza in prestito al Bologna.

Alejandro Grimaldo è uno dei protagonisti di questo Benfica e, soprattutto, un profilo che interessa molto alla Juventus che stasera avrà l’occasione di valutarlo da vicino nella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League.

Juventus, occhi su Alejandro Grimaldo

Non sappiamo ancora il nome, ma la Juventus prenderà sicuramente un terzino sinistro nella prossima finestra di mercato.

Alex Sandro è ormai da anni troppo discontinuo ed in questa stagione sta dimostrando anche una preoccupante condizione fisica (stasera non ci sarà), fattori che se sommati risultano assai preoccupanti per la rosa dei bianconeri.



Cresciuto nelle giovani del Barcellona il classe ’95 è letteralmente esploso in questa prima parte di stagione con la maglia del Benfica attirando su di se le attenzioni di tante big europee che proveranno a strapparlo ai lusitani nei prossimi mesi.

Grimaldo andrà in scadenza contrattuale il prossimo giugno e al momento non sembra intenzionato a rinnovare il matrimonio con i portoghesi che quindi potrebbero decidere di cederlo addirittura durante il mercato invernale.

I bianconeri hanno già avviato i contatti con il calciatore spagnolo e nei prossimi mesi potrebbero avanzare un’offerta ufficiale assicurandosi il calciatore per l’inizio del nuovo anno.

Questa sera Allegri potrà valutare da vicino la prestazione del terzino spagnolo per poi confrontarsi con Maurizio Arrivabene con l’obiettivo di stabilire insieme una strategia di mercato funzionale alla rosa dei bianconeri.

Per la Juventus la sfida di questa sera è già fondamentale, Allegri non può permettersi ulteriori passi falsi in un girone che resta assolutamente alla portata del club piemontese favorito per il passaggio del turno insieme al Paris Saint Germain.

La Juventus ospita il Benfica con una doppia missione, battere i lusitani ed avviare ufficialmente i contatti per l’acquisto del terzino sinistro richiesto da Massimiliano Allegri.