Samantha Cristoforetti è stata eletta come prossima comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Sarà la prima donna in Europa a poter accedere a quest’importante carica.

La fantastica notizia è stata resa nota stesso dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa).

“Samantha sarà ancora una volta fonte d’spirazione per le nuove generazioni”.

Ha affermato il presidente dell’Esa Giorgio Saccoccia.

A passarle il testimone invece sarà il comandante russo Oleg Artemyev.

La nomina di Samantha Cristoforetti come comandante della Stazione Spaziale Internazionale

Samantha Cristoforetti è dunque la prima donna europea ad accedere alla carica di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. A passarle il testimone sarà il comandante Oleg Artemyev.

La Cristoforetti ha espresso tutto il suo entusiasmo nell’assumere questo ruolo così importante, affermando:

“Non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra, per guidare una squadra molto capace in orbita”.

La Cristoforetti è attualmente impegnata nella missione Minerva; ed anche in questo caso sta impiegando tutta le sue migliori capacità, distinguendosi come sempre e portando in alto non solo l’Europa ma anche l’Italia.

Infatti Giorgio Saccoccia, presidente dell’Esa, ha espresso le sue congratulazioni nei confronti della donna, descrivendola come una vera e propria risorsa e soprattutto come un orgoglio italiano ed europeo.

Aggiungendo inoltre che è la seconda volta che un ruolo così importante viene assegnato ad un italiano. Questo secondo Saccoccia, rappresenta il valore e l’importanza che ha il nostro paese a livello internazionale. Soprattutto le capacità che caratterizzano i nostri esperti.

La Stazione Spaziale Internazionale

La Stazione Spaziale Internazionale rappresenta il più grande progetto di cooperazione internazionale dell’umanità. Le stazioni spaziali appartenenti a circa 14 paesi diversi, hanno dato vita alla prima “casa dell’umanità nello spazio”.

La ISS è infatti uno stabilimento enorme posto nello spazio e visibile ad occhio nudo dalla terra. Ha un’estensione pari ad un campo da calcio. Pesa circa 450 tonnellate e misura 79 metri per 109.

L’Italia è stato il terzo paese dopo Russia e Stati Uniti ad inviare in orbita un’elemento della ISS. Inoltre oggi circa il 40% del volume vivibile della stazione è fornito dall’Italia.

Inoltre la stazione è permanentemente abitata da astronauti provenienti da tutto il mondo a partire dal 2000. La terra invia cibo e acqua agli astronauti sulla stazione tramite delle navicelle spaziali.

Dunque la Stazione Spaziale Internazionale è un istituto di cooperazione internazionale di elevata importanza. Per questo il ruolo che assumerà Samantha Cristoforetti rappresenta un enorme onore, per l’Europa e in particolare per il nostro paese.