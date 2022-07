Juve, Pogba e Di Maria attesi a Torino nel Weekend!

Prende forma la nuova Juventus di Massimiliano Allegri che in questo weekend accoglierà Paul Pogba e Angel Di Maria , primi colpi ufficiali del calciomercato estivo che inizieranno il ritiro da lunedì 11 luglio per prepararsi al meglio al debutto in campionato



Inizia il countdown definitivo per i tifosi bianconeri che sabato potranno finalmente riabbracciare Paul Pogba, il francese è atteso a J-Medical dove svolgerà le visite mediche e firmerò un quadriennale con la Vecchia Signora tornando dopo 6 anni a disposizione di Max Allegri.

Venerdì sarà invece il turno di Angel Di Maria che ha sistemato gli ultimi dettagli burocratici mettendo fino alla telenovela estiva, il “fideo” è finalmente pronto a vestire la maglia bianconera.

Pogba torna a casa!

Il “Pogback” tanto twittato negli ultimi anni è finalmente realtà, i tifosi bianconeri possono finalmente esultare per il ritorno dei uno dei calciatori più amati dal popolo bianconero nell’ultimo decennio.

Il francese è pronto a sfidare nuovamente Max Allegri a basket (famosissime ormai su YouTube le loro divertentissime sfide) ed a prendere in mano il centrocampo bianconero in una stagione in cui la società piemontese cerca il rilancio dopo due annate decisamente deludenti.

Pogba arriverà alla Juventus con l’obiettivo di diventare un leader dello spogliatoio e una guida per i tanti giovani talenti della rosa bianconera, il francese torna dopo sei anni difficili al Manchester United ma che gli hanno comunque permesso di crescere dal punto di vista caratteriale conquistando anche il Mondiale con la maglia della Francia.

Curiosità anche intorno al numero di maglia che sceglierà il francese, da sempre legato alla numero 6 (nella Juventus attualmente occupata da Danilo) ma che con i bianconeri nella sua ultima stagione a Torino aveva indossato la prestigiosa numero 10 ora lasciata libera dall’addio di Paulo Dybala.

Juve, finalmente Di Maria!

Corteggiato dai bianconeri per oltre un mese, finalmente Angel Di Maria sarà un giocatore della Juventus ed arriverà a Torino nella giornata di venerdì quando sosterrà le visite mediche e firmerà il suo ultimo contratto importante a livello europeo.

Il “fideo” andrà a comporre un tridente da sogno con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic nell’attesa che la Juventus chiuda anche la trattativa per Nicolò Zaniolo.

Da lunedì i nuovi arrivi saranno a disposizione di Allegri che inizierà ufficialmente la preparazione estiva in vista dell’esordio in campionato in programma il 15 agosto nella sfida casalinga contro il Sassuolo.