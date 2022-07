Juve-Paredes, contatti continui tra le parti!

In attesa di capire i tempi di recuperi di Paul Pogba, Arrivabene ha individuato nel nome di Leandro Paredes il profilo giusto per completare il centrocampo della Juventus, l’argentino è in continuo contatto con il club piemontese e la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni.



Il calciatore del Paris Saint Germain è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera, la trattativa con la Juventus è ormai arrivata alla fase finale e nelle prossime giornate il direttore sportivo Maurizio Arrivabene ha intenzione di chiudere l’affare.

Il classe ’94 ha già dato la propria disponibilità a trasferirsi a Torino dove diventerebbe il faro del centrocampo bianconero ed andrebbe a formare un trio, sulla carta, meraviglioso con Manuel Locatelli e Paul Pogba.

Per Paredes quello in Serie A sarebbe un gradito ritorno, l’argentino infatti ha vestito per due stagioni la maglia della Roma con la quale, già da giovanissimo, aveva messo in mostra tutto il suo talento.

Paredes-Juve, ci siamo!

Leandro Paredes piace molto a Massimiliano Allegri che ha bisogno di un regista in grado di dare i tempi alla squadra in modo da permettere alle mezze ali di inserirsi in area di rigore.



Il Paris-Saint Germain valuta il calciatore circa 20 milioni di euro ma la sensazione è che con un’offerta di 15 milioni i bianconeri possano riuscire a chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi.

I contatti tra le parti sono frequenti e Paredes sta spingendo per tornare in Italia e mettersi in luce nel nuovo ambizioso progetto tecnico di Allegri.

Da diverse stagioni ormai il problema del club piemontese è rappresentato da un centrocampo con poca qualità e gli arrivi di Pogba e Paredes rappresenterebbero soluzioni importanti per un club che dopo le ultime stagioni deludenti ha l’obbligo di tornare a competere per lo scudetto.

I bianconeri questa notte giocheranno l’ultima partita della tournée estiva contro il Real Madrid ed Allegri spera di trovare Paredes al suo ritorno alla Continassa.

A poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione la Juventus continua la preparazione per tornare ai vertici del campionato italiano.

Dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer i tifosi bianconeri si preparano ad accogliere il talentuoso centrocampista del Paris-Saint Germain.

Sta nascendo una nuova Juventus, Arrivabene e Cherubini sono pronti ad esaudire l’ultima richiesta di Allegri per completare la rosa ed avvicinarsi definitivamente al livello del Milan Campione d’Italia e dell’Inter di Simone Inzaghi.