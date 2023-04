In Florida è stato vietato l’aborto dopo sei settimane di gravidanza

La Florida ha ufficialmente messo un divieto sull’aborto dopo le prime sei settimane di gravidanza. La decisione ha suscitato molte polemiche e proteste da parte di gruppi di attivisti per i diritti delle donne e di organizzazioni pro-choice. Secondo i sostenitori della legge, l’obiettivo è quello di proteggere la vita del feto e di garantire il diritto alla vita.

Tuttavia, la Casa Bianca ha espresso preoccupazione per la decisione della Florida. L’avrebbe infatti definita “pericolosa” per le donne e per la loro salute. La legge della Florida è solo l’ultima di una serie di provvedimenti adottati da diversi stati americani per limitare l’accesso all’aborto. Questi provvedimenti sono stati spesso contestati in tribunale e sono stati oggetto di accese discussioni politiche e sociali.

La legge

La legge sulla limitazione dell’aborto recentemente approvata dalla Florida ha suscitato molte polemiche e proteste da parte di gruppi di attivisti per i diritti delle donne e di organizzazioni pro-choice. La legge vieta l’aborto dopo le prime sei settimane di gravidanza, ma prevede anche alcune eccezioni per donne vittime di uno stupro, per incesti e tratta di esseri umani, a condizione che la paziente dia prove evidenti che quello che afferma sia vero.

Tuttavia, la Casa Bianca ha espresso preoccupazione per la decisione della Florida, definendola “pericolosa” per le donne e per la loro salute. La questione dell’aborto è una delle più controverse e dibattute negli Stati Uniti e nel mondo. Molti sostengono che l’aborto debba essere un diritto garantito alle donne, mentre altri ritengono che debba essere vietato per proteggere la vita del feto.

La decisione della Florida di vietare l’aborto dopo le prime sei settimane di gravidanza è solo l’ultimo capitolo di una lunga e complessa storia di lotte e di dibattiti sulla questione dell’aborto.

La votazione

La legge è stato accettata dalla Camera con 70 voti favorevoli e 40 contrari, dopo essere stato già approvato al Senato una settimana fa. Adesso, il disegno di legge sarà spedito all’ufficio del governatore Ron DeSantis per la sua firma.

Questa non è la prima volta dove le camere della Florida votano una legge per diminuire i tempi consentiti dalla legge per l’aborto. Nel mese di aprile del 2022, DeSantis aveva già opposto la firma a una legge che aveva ridotto i tempi per l’aborto da ventiquattro settimane a quindici, senza escludere casi di stupro o incesto.

La nuova legge sulla limitazione dell’aborto ha stabilito che le donne non avranno. la possibilità di abortire in Florida dopo sei settimane di gravidanza. Tutto ciò a meno che il feto non sia più vivo, la gravidanza non sia un pericolo per la mamma, o che sia il risultato di uno stupro, un incesto e non superi le 15 settimane.

La reazione della Casa Bianca

A seguito dell’approvazione di questa nuova legge in Florida, la Casa Bianca si dice “preoccupata” della decisione approvata con 70 voti e aggiunge

“Questo divieto impedirà a quattro milioni di donne della Florida in età riproduttiva di accedere all’aborto dopo sei settimane, prima ancora che molte donne sappiano di essere incinte.”

Questa legge è un passo indietro nei confronti dei diritti delle donne. Queste infatti non avranno più la possibilità di poter scegliere sulla propria salute e sulla propria gravidanza. Sicuramente ci saranno proteste e ripercussioni sociali a seguito di questa nuova legge.