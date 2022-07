Un processo durato anni quello tra Johnny Depp e Amber Heard, le due star che si sono date battaglia in tribunale. Ora, la star di Pirati dei Caraibi è il vincitore, felicissimo di essere tornato alla sua vita normale.

Una lotta estenuante quella che si è tenuta in tribunale dal 2017 quella tra la star mondiale Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard, entrambi accusati dall’altro di abusi e violenze.

A fine maggio, finalmente, si è tenuto il processo finale che ha visto vincere l’attore di Pirati dei Caraibi, una vittoria che gli ha riportato dopo anni la sua vita sotto controllo.

Johnny Depp torna a vivere dopo il processo, una felicità immensa

Sappiamo bene che a causa del processo in corso tra lui e Amber Heard, la carriera di Johnny Depp in questi anni è andata in fumo: escluso dai più grandi studios cinematografici perché accusato di molestie.

Fino al verdetto finale, in molti pensavano che Johnny fosse colpevole, ma poi i giudici e la giuria hanno dimostrato come fosse la sua ex moglie, Amber Heard, a essere in torto.

Ora l’attrice di Aquaman deve risarcire l’ex marito, con tantissimi soldi che pare lei non abbia, e inoltre ha chiesto proprio ultimamente di annullare il processo in cui è accusata.

Ma nonostante tutto, Johnny Depp è tornato alla vita, con una felicità che non provava da tanto. Lo afferma un suo caro amico, l’attore Greg Ellis, che con lui ha lavorato alla saga Pirati dei Caraibi.

In un’intervista con Fox, Ellis afferma che Depp è molto felice, sta bene e che si è tolto un grande peso dalle spalle dopo il verdetto. L’amico della star continua dicendo che è contento che durante il processo Johnny abbia dimostrato umiltà, umanità e senso del dovere, assumendosi anche le sue colpe.

La ritrovata carriera dell’attore di Hollywood

In molti si chiedono quale sarà il futuro di Johnny Depp ora che il processo è finito, visto che negli ultimi anni ormai non lavorava più tanto.

Adesso, però, con l’esito di innocenza, pare che le occasioni si siano moltiplicate. Infatti, si dice che tornerà presto in diversi progetti, tra cui un film chiamato Jeanne du Barry, pellicola in costume diretta da Maiwenn che parlerà del Re Luigi XV di Francia.

Inoltre, altre voci di corridoio dicono che la Disney lo stia corteggiando per tornare in Pirati dei Caraibi, anche se nei giorni scorsi c’è stata una smentita. Sarà vero o Jack Sparrow tornerà presto sul grande schermo?