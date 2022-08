Johnny Depp torna a recitare nelle vesti di un personaggio principale del nuovo gioco “Sea of Dawn”: l’omaggio a Jack Sparrow

Johnny Depp ha vestito i panni di Phill, un negoziante dalla non casuale somiglianza a Jack Sparrow, nel trailer appena uscito del nuovo gioco di avventura Sea of Dawn. Un chiaro omaggio a uno dei personaggi più iconici della carriera dell’attore americano, il quale ha regalato una splendida interpretazione nel corto di lancio del videogame.

Johnny Depp, il ritorno in stile Jack Sparrow

La carriera di Johnny Depp, dopo le dispute matrimoniali e legali con Amber Heard, aveva inesorabilmente ricevuto una battuta d’arresto. Non definitiva, nonostante varie estromissioni da diversi progetti e l’abbandono da parte della Disney.

Non ultima la macchina del fango mediatica, alimentata da tabloid e accuse molto pesanti. Con una trama degna di un film d’autore hollywoodiano però, l’attore è risorto letteralmente dalle sue ceneri.

E dove, se non davanti alle telecamere – anche se di un’aula di tribunale. E come, se non con il suo carisma e con il suo trasporto emotivo – anche se non si trattava di un “trial drama”.

Il finale della storia, esattamente come quello delle pellicole la cui trama ruota attorno a un processo, la vittoria di Johnny Depp è riuscita a ridargli una vera rinascita all’età di 59 anni.

Adesso che il suo nome è stato “riabilitato” e che i fan sono tornati dalla sua parte, Depp sembra essere ritornato in auge e, banalmente forse, di moda.

La trovata della casa di produzione di videogame cinese Changyou, in questo senso, è stata un vero colpo di genio. Nel presentare il nuovo gioco “Sea of Down“, l’azienda ha fortemente voluto l’artista americano nell’interpretazione di un ruolo che omaggia chiaramente uno dei personaggi più iconici e più rappresentativi della sua carriera.

Johnny Depp torna in scena nel corto di Sea of Dawn

La casa di produzione cinese ha dunque ingaggiato Johnny Depp per l’interpretazione di Phillip the Shopkeeper, un negoziante che nel corto dalla durata di circa 4 minuti, accoglie alla sua porta un esattore spagnolo.

Le storie raccontate da Phill, chiaramente a stampo piratesche, a moltissimi hanno ricordato proprio il capitan Jack Sparrow, non solo nelle movenze, ma anche nella scelta del trucco e dei costumi.

Anche nel “Behind The Scenes” del corto, pubblicato dal canale ufficiale di YouTube della Changyou, l’attore ha fornito in un’intervista l’ennesima prova di professionalità nel descrivere la nascita di questo personaggio. Tutte le fasi, dalla lettura del copione fino alla scelta dei dialoghi, dalle aggiunte e dai tocchi personali fino alla tecnica di recitazione.

“Avere la possibilità di fare delle scelte, istantanee, è quello che ho amato nel dedicarmi a queste brevi parti. Ho avuto la piena di libertà di creare questo personaggio“, ha dichiarato l’attore.