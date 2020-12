Lo aveva annunciato e ha mantenuto la parola: il neo-presidente USA Joe Biden si è fatto somministrare la prima dose di vaccino per il Covid pubblicamente. In diretta sulla Abc dal Christiana Care Hospital di Newark, nel Delaware, Biden ha voluto dare il buon esempio non solo agli americani ma a tutto il mondo, invitando tutti a farlo poiché assolutamente sicuro. Prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer-BioNTech, è stato infatti approvato dalla Food and Drug Administration, lo scorso 12 dicembre. La FDA, intanto, ha dato l’ok anche a quello di Moderna.

Uomo dell’anno secondo il Time insieme alla sua vice Kamala Harris, ha rimarcato un atteggiamento nei confronti del virus decisamente diverso rispetto a quello di Trump. Infatti, oltre a esporsi in prima persona con il vaccino, che ha ricevuto anche sua moglie, ha colto l’occasione per invitare tutti a rispettare le regole, a indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale, fondamentali per uscire da questa drammatica situazione.

Biden ha poi voluto anche sottolineare la sua gratitudine nei confronti di medici, infermieri e tutti i lavoratori del settore sanitario in prima fila nella lotta al virus, da lui definiti eroi, e degli scienziati che hanno lavorato a ritmi sostenuti per far sì che il vaccino fosse pronto in pochissimo tempo. Ringraziamenti anche per l’amministrazione Trump, che ha permesso che ciò accadesse.

Non solo Biden: anche gli ex presidenti pronti a vaccinarsi

Come già annunciato, anche Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si faranno vaccinare pubblicamente, sempre per contrastare le voci dei no-vax e complottisti. Trump per ora fa sapere di non volerlo fare, a differenza del suo vice uscente Mike Pence.

Infatti, attualmente il popolo americano non è del tutto convinto dell’efficacia e della sicurezza del vaccino: secondo un sondaggio Reuters-Ipsos, solo il 61% si ritiene disponibile a farselo somministrare. Un percentuale troppo bassa se si vuole raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, raggiungibile solo se il 70-80% della popolazione è immune.