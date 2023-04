Polizia di Stato, tutte le celebrazioni per i suoi 171 anni

Anzi, in alcuni casi, pur di esserci, nel vero senso della parola, alcuni poliziotti sono arrivati addirittura a perdere la vita per preservare quella altrui. Ecco perché proprio oggi, in questo giorno così importante, nell’ambito della celebrazione di questo anniversario il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, e Giannini ricorderanno gli esponenti deceduti per salvare la vita altrui, deponendo una corona di fiori nel Sacrario.

Esserci sempre quindi, a servizio del cittadino, dei suoi bisogni, delle sue necessità. Perché Polizia negli anni è stata sempre sinonimo di sicurezza, di protezione, di cura (al netto delle polemiche sorte contro alcuni esponenti, ma non è questa la seda adatta per parlarne).

In ogni caso, sempre oggi si celebrano i 120 anni della Polizia Scientifica, un’articolazione specializzata nelle investigazioni tecniche e scientifiche nei campi della chimica, biologia e della fisica, e nell’ausilio tecnico per le investigazioni tradizionali e i 100 anni dell’Interpol, l’organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia e al contrasto del crimine internazionale.

“Al centro del nostro agire quotidiano c’è quello che c’era il giorno della nostra fondazione: il cittadino con i suoi bisogni e aspettative, con le sue difficolta e con la sua voglia di partecipazione ai destini del nostro Paese. L’essenza della Polizia di Stato e il servizio”: queste la parole di Lamberto Giannini, il capo della Polizia di Stato. Sia chiaro: arrivano oggi per un motivo ben preciso: oggi è un giorno particolare, non è uno dei tanti. Oggi si celebrano 171 anni dalla sua fondazione.

In concomitanza, inizierà anche la cerimonia di “premiazione” dei poliziotti più meritevoli: dalle ore 11 in poi, infatti, riceveranno le medaglie d’oro al valor civile e al merito civile, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tra questi non possiamo non citare anche Domenico Zorzino, deceduto il 3 marzo mentre stava tentando di trarre in salvo un uomo finito con la propria auto in un canale di Anguillara Veneta.

Come ha affermato lo stesso Giannini, “Domenico era uno di noi. Un fratello, un amico, un collega, un vero professionista della sicurezza. L’assistente capo coordinatore Zorzino lo è stato in quella drammatica giornata del 3 marzo, lasciandoci senza parole, segnando il nostro cammino e quello di tutta la Polizia di Stato. Lo ha fatto con un gesto, tanto semplice e umile, quanto nobile e prezioso. Domenico, provando a salvare un anziano automobilista, senza preoccuparsi della propria incolumità, con un abbraccio senza tempo, che rimarrà per sempre nella memoria collettiva di tutti noi, si è donato all’uomo che ha provato a salvare. Non ha esitato a sacrificare la propria vita, i propri affetti, tutto ciò che aveva costruito, per soccorrere un cittadino in difficoltà, anteponendo l’altro a sé stesso. Questo gesto ci segna e ci stimola, con forza dirompente, alla riflessione e ci ricorda la vera essenza della nostra mission. L’essenza della Polizia di Stato è il servizio. Un concetto semplice ma di enorme bellezza, ovvero agire, servire e farlo, se necessario, fino all’estremo sacrificio”.

E questo, secondo il Capo della Polizia di Stato, è il monito che Zorzino ha lasciato a sua moglie Sabina e al loro figlio, Tommaso, ma anche a tutti i suoi colleghi, che ogni giorno portano avanti il loro lavoro con estrema dedizione.

In ogni caso, la Polizia di Stato assicurerà il servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale. Oggi, alle ore 16:00 darà infatti il cambio ai Granatieri di Sardegna, per poi lasciare il posto alla Banda Musicale della Polizia di Stato, che farà un omaggio a Ennio Morricone, scomparso quasi tre anni fa.

Ma non finisce qui, perché anche quest’anno ci sarà un altro omaggio, da parte dei maestri infioratori del Comune di Genzano di Roma. Per l’occasione, questi hanno posto sei quadri in cinque luoghi iconici di Roma e cioè Piazza di Spagna, Terrazza del Pincio, Piazza dell’Opera, Trinità dei Monti e Piazza Viminale. La prima location poi sarà arricchita ulteriormente anche dalla presenza dei veicoli storici – che provengono dal Museo delle auto della Polizia di Stato – e a quella di un’autoemoteca per la raccolta straordinaria del sangue promossa dall’Associazione DonatoriNati.

Infine quest’anno Sergio Mattarella ha assegnato proprio alla bandiera della Polizia di Stato la medaglia d’oro al valor civile per il lavoro svolto dai vari Reparti Mobili, che “concorrono alla gestione dell’ordine e del soccorso pubblico, garantendo il libero esercizio dei diritti e delle libertà, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle Istituzioni della Repubblica”.