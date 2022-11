Jimmy Kimmel: a condurre gli Oscar 2023 sarà il comico

Sembra proprio che l’edizione di quest’anno degli oscar a tesa come sempre sarà condotta dal fantastico e amatissimo comico Jimmy Kimmel. dopo 5 anni Jimmy tornerà a condurre la notte più attesa da tutti gli appassionati di cinema. questa è la terza volta che il comico presenta l’evento, e dopo il suo arrivo sul palco nessuno riuscirà mai a replicare lo stesso numero di ascolti. vedremo se anche questa volta farà faville come le edizioni precedenti te l’hanno visto sul palco come conduttore.

Torna finalmente sul palco degli Oscar Jimmy Kimmel, uno dei comici più amati di tutti i tempi. Dopo di lui infatti, nessuno è uscito a replicare i suoi ascolti a dir poco altissimi in relazione alle altre edizioni della notte più attesa per gli appassionati di cinema. Negli anni successivi hanno cercato di sostituirlo invano e adesso non può che presentare per la terza volta la notte degli oscar dove certamente riporterà gli ascolti alle stelle.

Jimmy e la sua personalità dirompente torneranno a farci compagnia in una delle notti più attese di sempre.

Jimmy kimmel di nuovo sul palco degli Oscar

L’Academy ha cercato per diversi anni invano di trovare un degno sostituto al comico che durante le sue precedenti presentazioni ha registrato numeri altissimi. Le hanno provate davvero tutte, come quando l’anno scorso hanno scelto addirittura un tris da giocare tutto al femminile per presentare al meglio la notte degli oscar. Nonostante l’impegno e un buon risultato, Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Skyes, non sono riuscite ad avvicinarsi ai numeri registrati con Kimmel nel 2017 è nell’anno successivo.

C’è da sottolineare però che l’edizione dell’anno scorso è stata comunque una delle migliori, in quanto ha registrato più di 17 milioni di spettatori che da casa hanno seguito passo per passo la notte degli Oscar. Si è poi provato ad eliminare totalmente il cerimoniere negli anni a venire, ma come sappiamo è stato un fallimento e di certo un’esperienza che non verrà più ripetuta in futuro.

C’è perciò bisogno di una presenza carismatica sul parco che ha proprio le caratteristiche di Jimmy Kimmel. Quest’anno infatti a presentare sarà proprio il comico che di certo riporterà in auge la serata degli Oscar, così come lo era con il grande Billy Crystal. È già tutto pronto per lasciare tutti a bocca aperta.

Jimmy Kimmel

Kimmel e Crystal hanno di certo una storia artistica alle spalle decisamente diversa, ma per fortuna Jimmy ha sempre avuto il coraggio di confrontarsi con le grandi stelle, che spesso ospitava nel suo programma “Jimmy kimmel live!”. Jimmy Kimmel è di certo l’uomo giusto, conosce ormai perfettamente l’ambiente e sa gestire senza troppi problemi i fuori programma che si sono presentati più volte durante le sue conduzioni. Con un sorriso e una battuta, riusciva sempre a risolvere il problema.

Ora basta solo attendere ancora un pò e godersi l’attesissima serata degli Oscar, condotta da uno dei migliori mai visti sul palco: Jimmy Kimmel.