INPS, bonus 150€ bis sulla pensione di dicembre? A chi dovrebbe arrivare

Ecco cos’è il bonus 150 euro erogato dall’INPS sulla pensione di dicembre, a quali pensionati spetta e quando si riceverà.

Il Governo italiano ha pensato a un nuovo bonus per gli italiani, che verrà erogato ai cittadini in pensione già a dicembre. In realtà, però, potrebbe subire dei ritardi e non verrà distribuito in modo uniforme a tutti i cittadini in età pensionabile.

Se vi aggirate su quell’età e siete curiosi di scoprire in cosa consiste il bonus in questione, non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per conoscere tutti i dettagli sul bonus 150 euro e per sapere come fare per ottenerlo.

Arriva un maxi assegno per i pensionati

Il mese di dicembre del 2022 sarà molto fortunato per tanti pensionati italiani, dal momento che alcuni sono stati selezionati per ricevere un vero e proprio maxi assegno pensionistico.

Innanzitutto, le agevolazioni vedranno una maggiorazione del 2,2% perequativo con conguaglio da gennaio dello 0.2% per tanti pensionati italiani.

Il bonus tanto atteso da molti pensionati italiani nel mese di dicembre è quello dei 150 euro, si tratta di un importo aggiuntivo che spetterà ai pensionati previdenziali al minimo, ma purtroppo non ai percettori di trattamenti assistenziali e agli invalidi.

Per alcuni cittadini, si tratta di una vera e propria ingiustizia, per la quale bisognerebbe scendere in piazza a protestare. Purtroppo, però, l’idea del Governo è questa e non si pensa che possa cambiare.

Sempre lo stesso assegno di dicembre, però, porterà con sé qualcosa che potrà alleggerire il peso degli italiani, cioè la quattordicesima per chi abbia compiuto i 64 anni, quindi abbia raggiunto il requisito anagrafico, dopo il mese di luglio 2022.

In realtà, c’è addirittura chi teme che i 150 euro possano non arrivare nella pensione di dicembre e che lo faranno invece nei cedolini del nuovo anno. Altri addirittura chiedono un aumento in proporzione all’inflazione sempre più crescente.

Proseguite nella lettura del nostro articolo per scoprire se in effetti aumenterà l’importo di questo maxi assegno.

Il bonus dell’INPS vedrà aumentare l’importo?

La maggior parte dei bonus previsti dallo Stato per i pensionati, e non solo, sono stati ricalibrati anche sulla base della sempre più crescente inflazione.

Di conseguenza, sono in tantissimi gli italiani a sperare che il bonus 150 euro bis aumenti presto il suo ammontare. C’è chi crede che possa raggiungere anche i 200 euro, ma questo aumento non è affatto un fatto da dare per scontato, anzi.

Il bonus di Natale del Governo di Giorgia Meloni, infatti, non è neanche detto che arrivi puntuale nella busta di dicembre 2022. Questo per via delle sue tempistiche di elaborazione da parte di INPS, che ormai sono troppo in là con i tempi.

Il decreto, tra l’altro, deve essere ancora scritto e deve ancora essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. Quindi agli esperti sembra essere davvero molto difficile che possa arrivare ai pensionati qualcosa in più proprio nel mese di dicembre.

E voi cosa ne pensate di questo bonus erogato dall’INPS? Avete i requisiti?