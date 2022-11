Asciugatrice, quanto consuma con 1 ora di utilizzo? Le cifre

By

Ecco quanto costa un’ora di utilizzo di asciugatrice, questo elettrodomestico indispensabile in inverno nelle zone più fredde.

Non tutti lo sanno, ma esistono dei metodi alternativi per asciugare la biancheria senza accendere l’asciugatrice, anche d’inverno. Molte volte si tratta della soluzione giusta, specialmente quando il nostro elettrodomestico appartiene a una classe energica non conveniente.

E voi sapete quanto consuma il vostro elettrodomestico? Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quanto consuma davvero l’asciugatrice. Non diresti mai che per un’ora costi così.

Come asciugare la biancheria risparmiando

Asciugare velocemente i vestiti senza un’asciugatrice può sembrare impossibile, specialmente in inverno e nelle zone più fredde d’Italia. In realtà, con alcuni accorgimenti, è possibile velocizzare l’asciugatura dei panni più urgenti.

Ad esempio, il bagno è un luogo ideale per asciugare i nostri panni più velocemente. Già il calore della doccia calda, oltre a quello dei termosifoni, aiuta ad asciugare. Quelli con radiatori a parete verticale, ad esempio, potrebbero essere quelli ideali per la biancheria più urgente.

È essenziale ventilare la stanza, però, per evitare che umidità si impadronisca di essa. È importante anche appendere i vestiti. Prima devono essere scossi vigorosamente. Devono essere ben distesi sullo stendibiancheria, evitando il che si arriccino con il rischio di ristagni di umidità.

E se abbiamo le lenzuola, usiamo più fili sul nostro stendibiancheria. Quindi ricorda che dove è ventilato, si asciuga prima. Nel peggiore dei casi, quando abbiamo il bisogno di un vestito, possiamo usare l’asciugacapelli, ma a patto che i vestiti siano di dimensioni ridotte.

Ricorda, però, che devi spostare il calore del phon su tutto il capo e senza indugi, altrimenti rischiamo di bruciarlo. E con la giusta distanza. Per i più grandi, anche un ventilatore ad aria calda li asciugherà in pochi minuti!

Queste alternative all’asciugatrice sono ottime, perché vi permettono di risparmiare con il consumo di quest’elettrodomestico, che non vale la pena accendere se non per asciugare una grande quantitativo di capi.

Ma sapete quanto, effettivamente, consuma? Ecco che di seguito vi mostriamo i relativi costi dell’asciugatrice in base alla sua classe energetica.

Ecco i consumi reali dell’asciugatrice

Non tutti lo sanno, ma l’asciugatrice più conveniente è sicuramente quella di classe A+++. Consuma soltanto 1,5 kWh a ciclo. La spesa media annuale, in questo caso, sarà di 96 euro circa.

Ecco lo schema delle altre classi energetiche:

classe A++: 1,5 kWh per ciclo, cioè 120 euro all’anno;

classe A: 2 kWh a ciclo, cioè 160 euro all’anno;

classe B: 3 kWh a ciclo, cioè 240 euro all’anno;

classe C: 4 kWh a ciclo, 320 euro all’anno;

classe D: 5 kWh a ciclo, 400 euro all’anno.

Come potete vedere il consumo orario di ogni asciugatrice varia a seconda della classe energetica e va dagli 1,5 ai 5 kWh, una differenza esponenziale che bisogna tenere necessariamente in considerazione quando se ne acquista una nuova.

E voi immaginavate che esistessero asciugatrici che facessero risparmiare così tanti soldi e altre che, invece, gravassero così tanto sulla bolletta della luce? Fateci sapere cosa ne pensate!