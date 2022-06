Jennifer Lopez presenta sua figlia con pronome neutro: i fan impazziscono

Jennifer Lopez non smette mai di sorprendere e durante un ultimo grande evento ha presentato sua figlia Emme con il pronome neutro, sostenendo l’identità della giovane.

Durante il mese mondiale del Pride, anche Jennifer Lopez decide di dare una grande dimostrazione e sostegno verso la comunità LGBQT+, alla quale sembra appartenere anche sua figlia Emme, apparsa con lei sul palco del Dodgers Stadium a Los Angeles.

Infatti, la pop star internazionale ha presentato la ragazza che ha cantato con lei con un pronome neutro, dimostrando come l’identità di genere non è importante per chi non la sente sulla sua pelle. Ecco quello che è accaduto sul palco.

Jennifer Lopez presenta con un “Loro” la figlia Emme, i fan in delirio

Durante una recente esibizione al Blue Diamond Gala, ospitato dalla Los Angeles Dodgers Foundation al Dodgers Stadium, Jennifer Lopez ha sorpreso tutti con un’esibizione a sorpresa, grandiosa come sempre.

Un momento unico e speciale, che ha fatto impazzire i fan, soprattutto perché per la prima volta J.Lo ha presentato sua figlia Emme con un pronome neutro: infatti, la ragazza che oggi ha 14 anni non si identifica né con il genere femminile né con quello maschile.

La madre, quindi, che l’ha ospitata sul palco per un bellissimo duetto, ha presentato Emme come “Loro”, dicendo: “L’ultima volta che ci siamo esibiti insieme è stato in un grande stadio come questo. Da allora, chiedo loro (“them”) di cantare con me ma non l’ha fatto. Però questa è un’occasione molto speciale”.

Emme è salita sul palco con un microfono arcobaleno, simbolo della comunità LGBQT+ di cui lei fa parte, a sostegno di tutti coloro che ancora vengono discriminati.

L’elogio per la Lopez, paladina della comunità LGBQT+

Dopo questo momento commovente e toccante, che ha fatto impazzire tutti, non sono mancati i commenti in merito alle parole di Jennifer Lopez rispetto a sua figlia Emme.

Molti fan, infatti, hanno pubblicato clip dello spettacolo sui social media, elogiando la cantante per aver usato pronomi neutri rispetto al genere di Emme in modo così naturale, come non tanti riescono a fare. Un gesto che può sembrare semplice ai più ma che, fatto soprattutto in una location così in vista, è davvero difficile e importante da fare pubblicamente.

Emme è figlia di Jennifer Lopez e del suo ex marito Marc Anthony, gemella di Max che non ha preso però la passione musicale di mamma e papà, a differenza della sorella che invece canta già da diverso tempo.