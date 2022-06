Tutte le iniziative in Italia per la giornata Internazionale dello Yoga 2022

Il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, si svolgerà la Giornata Internazionale dello Yoga. Le iniziative relative al grande evento toccheranno tutte le regioni d’Italia.

Oggi, martedì 21 giugno si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga 2022.

Questa è una famosa ricorrenza nata nel 2014 e che si celebra ogni anno da allora, in simbiosi con il solstizio d’estate. Nella giornata di oggi, si praticherà in tutto il mondo una pratica antica che abbraccia più generazioni: lo Yoga.

In questa giornata così assolata, non ci sono scuse per non stare all’aria aperta e dedicarsi a questa pratica così antica.

Ad oggi sono circa 3 milioni gli italiani che praticano tale disciplina, ma vediamo insieme le principali iniziative in Italia.

Le iniziative nel nostro paese

Partendo dalla Capitale, possiamo certamente dire che Martedì 21 giugno dalle 18:30, l’Ambasciata Indiana, ha organizzato una lezione gratuita aperta a tutti coloro i quali volessero partecipare.

Infatti nei pressi di Castel Sant’Angelo, sarà possibile partecipare ad una lezione gratuita aperta a tutti. Il nome dell’iniziativa è #YogaforHumanity.

Salendo un pò più su, a Milano, ci sarà l’attesissima edizione dell’International Yoga Day.

Questa sarà l’ottava edizione, che si terrà all’interno del Superstudio MAXI, sito in via Moncucco 35.

Al centro della metropoli invece, le lezioni di yoga inizieranno a partire dalle ore 18:00 e, come quella che si svolgerà a Roma, le iscrizioni saranno totalmente gratuite per tutti.

Prima delle elezioni gratuite inoltre, più precisamente dalle 15:00 alle 18:00, sono state organizzate delle attività specifiche anziani.

Attesissimo a Milano è la presenza dela più grande community di yoga attualmente presente in Italia. Si riuniranno presso all’Arco della Pace del capoluogo lombardo dove, i partecipanti avranno la possibilità di assistere ad una vera e propria maratona di 108 saluti al sole. Il tutto accompagnato da musica soave.

I 108 saluti al sole

Questa antica pratica che presenza più di 100 posizione, viene utilizzata per trarre beneficio per il corpo e per la mente.

Si dice infatti che praticare il saluto al sole ogni mattina, possa aiuta il corpo a stimolare il sistema cardio-vascolare, rinforzando così il cuore. Inoltre permette di ossigenare il sangue, o semplicemente migliorare la postura o la tonificare le articolazioni.

Nella tradizione indiana inoltre il numero 108 è un numero sacro. Ecco spiegata la scelta numerica dei vari movimenti.

A Torino invece, hanno giocato d’anticipo.

Qui la giornata internazionale dedicata all’arte dello yoga è stata organizzata domenica 19 giugno, ricoprendo l’intera giornata, partendo da piazza Castello e si concluderà con la meditazione, che aiuta a rilassarsi e ad avere una visione più ampia di tutto quello che ci circonda.

Dal 1° al 3 luglio, in onore del Bibione Olistic Festival di Bibione in Friuli Venezia-Giulia, ci terrà una giornata un pò particolare. Tre intere giornate sulla spiaggia con varie lezioni dedicate interamente allo yoga.

Le celebrazioni per lo yoga perciò, non si terranno solo il 21 giugno.

I benefici dello yoga si sa, sono innumerevoli.

Alla lunga infatti, ha effetti terapeutici e tra quelli più conosciuti c’è certamente il combattere lo stress fisico e mentale, che in questo periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo e è aumentato.

Se doveste essere nei paraggi, vi consigliamo di partecipare a questa splendida iniziativa.