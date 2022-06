Inter pronta a sacrificare Skriniar

Giorni tormentati in casa Inter con Giuseppe Marotta impegnato a costruire una squadra competitiva per dare la caccia al Milan Campione d’Italia.



Non è ancora ufficialmente iniziato il calciomercato, ma l’Inter è senza dubbio la società più attiva nelle trattative e più determinata a rinforzare la rosa a disposizione del mister Simone Inzaghi.

Con Ivan Perisic che ha già firmato con il Tottenham, l’Inter prima di chiudere qualche colpo in entrata ha bisogno di effettuare un’altra cessione di lusso per gestire un bilancio in rosso e rientrare nel fair-play finanziario.

Talks in progress for Milan #Skriniar to #PSG from #Inter. Expected a direct talks in the next hours to try to close the deal. #Paris have offered €60M to sign the centre-back. For the player ready a salary by €7,5M/year + add-ons as anticipated. #transfers https://t.co/2fLumQziJz — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2022

Milan Skriniar sempre più vicino al PSG

Il club campione di Francia sta alzando l’offerta per il difensore slovacco, vicino a salutare l’Inter e ad accettare un quadriennale da circa 7/8 milioni di euro annui con il Paris-Saint Germain.



La trattativa prosegue e la sensazione, anche a giudicare dalla recente intervista rilasciata da Marotta, è che l’Inter possa sacrificare il difensore classe ‘95 per una cifra vicina ai 60 milioni di euro che permetterebbe una notevole plusvalenza per le casse del club di Appiano Gentile.

Certe q questo punto le permanenze di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, i nerazzurri si preparano a chiudere le trattative per Paulo Dybala e Romelu Lukaku per poi concentrare tutte le proprie risorse sul granata Bremer, da tempo oggetto del desiderio di Beppe Marotta.

i nerazzurri hanno nel frattempo chiuso la trattaviva per Asllani dell’Empoli che arriva a Milano con i panni del vice Brozovic, e sono in chiusura con il Cagliari per l’esterno Raoul Bellanova che ha messo in mostra tutte le sue qualità durante l’ultima stagione in Serie A dei Sardi.