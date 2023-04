By

Il noto politico francese, Jean-Marie Le Pen, 94 enne, ex leader e fondatore del partito politico di estrema destra Fronte Nazionale è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. Secondo le prime indiscrezioni le sue condizioni di salute sono gravi.

Le fonti vicine alla famiglia del politico francese parlano di un quadro clinico di tipo grave. Queste sono state le parole utilizzate dal quotidiano Le Parisien.

Le condizioni di salute di Jean-Marie Le Pen

Nelle ultime ore è circolata la notizia dell’aggravarsi dello stato di salute di Jean-Marie Le Pen, ricoverato in un ospedale di Parigi per problemi cardiaci. Secondo alcune fonti vicine la famiglia, le sue condizioni sarebbero in peggioramento.

Il settimanale Point, ha dichiarato che il politico francese è stato ricoverato dopo aver accusato un malore nella sua abitazione di Rueil-Malmaison, nella periferia residenziale della capitale francese.

“Un forte stato di spossatezza, forse di natura cardiaca, ha spinto i medici a ricoverarlo immediatamente”.

Queste le dichiarazioni rilasciate da un amico del Front National. Preoccupa, quindi, il quadro clinico di Jean-Marie Le Pen, 94 anni, il quale nel febbraio dello scorso anno era stato ricoverato per un lieve ictus.

Nel frattempo, la moglie Jany e gli affetti più cari, si sono recati al suo capezzale, dato l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La carriera dell’ex leader francese

Sono momenti di preoccupazione per l’ex leader francese, Jean-Marie Le Pen, 94 anni, ricoverato in gravi condizioni per problemi cardiaci. Fondatore del partito politico di estrema destra, Fronte Nazionale, si è candidato ben 5 volte alle presidenziali.

Dopo la fine del suo mandato europeo, nel 2019, fuori dal mondo politico ha continuato a commentare in maniera regolare la situazione attuale della politica francese nonostante fosse ormai fuori dal partito. Nel 2015 era stato espulso dai vertici ad opera della figlia Marine.

Le Pen è noto per il suo pensiero estremamente conservatore e reazionario: molto spesso le sue dichiarazioni sono state definite controverse per aver richiesto un rafforzamento di alcune leggi, quali la reintroduzione della pena di morte, forti restrizioni circa l’immigrazione da paesi fuori dell’Unione Europea e ritiro dalla Francia come stato membro dell’Ue.

Ha iniziato la sua carriera politica a Tolosa, come capo dell’Unione studentesca; subito dopo la laurea in giurisprudenza, nel 1953 si arruola nella legione straniera. Nel 1972 fonda il Fronte Nazionale, un partito politico di estrema destra.