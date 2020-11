Joe Biden ha scelto il prossimo segretario del Tesoro degli Stati Uniti: si tratta di Janet Yellen, prima donna a ricoprire l’incarico.

Il nuovo presidente degli USA, dopo la vicepresidente Kamala Harris, rompe un altro tabù e sceglie un’eccellenza femminile per un ruolo di spicco, come ha fatto anche nel caso di Avril Haines, già vice alla CIA e alla Sicurezza nazionale, ora a capo della National Intelligence, anche in questo caso, prima donna a farlo. Ora la sua squadra è al completo: per gli altri ruoli chiave ha deciso di affidarsi a membri di quella che fu l’era Obama, di cui Biden fu vicepresidente. Il segretario di Stato sarà Anthony Blinken, il capo della Sicurezza Nazionale Jake Sullivan (quaranatrenne, il più giovane dai tempi di Eisenhower), l’amasciatrice presso l’ONU Linda Thomas-Greenfield e il ministro dell’Interno Alejandro Mayorkas, di origini cubane e primo ispanico e immigrato a ricoprire la carica.

Chi è Janet Yellen

In questo clima di cambiamento e apertura, Janet Yellen si inserisce alla perfezione. Figura politicamente non troppo schierata, risultando né troppo moderata né troppo progressista, si inserisce in un contesto economico complesso dovuto alla pandemia.

Già presidente della Federal Reserve, ovvero la Banca centrale degli Stati Uniti, è una figura strategica in quanto gode del sostegno anche di alcuni repubblicani, permettendo così l’eventuale approvazione di alcune manovre, come l’aumento della spesa pubblica. Inoltre, sostiene la regolamentazione finanziaria, ma non è temuta da Wall Street.

Nel 2014 fu Obama a metterla al comando della Federal Reserve, ruolo non rinnovato da Trump perché a suo dire troppo bassa per guidare una struttura così importante.

Ora Yellen fa un ulteriore salto nella propria carriera, arrivando a gestire il debito pubblico americano in un momento davvero delicato. L’obiettivo del suo mandato è mettere d’accordo tutte le parti in causa per risollevare il sistema economico e abbassare il tasso di disoccupazione negli States.