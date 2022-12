By

Jack Johnson è morto a 10 anni per salvare alcuni amici che erano caduti in un lago ghiacciato presso il quale stavano giocando.

Aveva solo 10 anni Jack Johnson, il bambino eroe che si è tuffato in un lago ghiacciato per salvare i suoi amici che stavano annegando. I ragazzi avevano iniziato ad urlare e Jack, sentendo le loro grida, ha fatto di tutto, pur di trarli in salvo, perdendo, però, la sua stessa vita. Cordoglio e messaggi di vicinanza da tutta la comunità che ha definito il piccolo un vero e proprio eroe.

Jack Johnson morto a 10 anni per salvare i suoi amici

Un vero eroe: così è stato definito Jack Johnson, il bambino di 10 anni che ha perso la vita per salvare alcuni amici caduti in un lago ghiacciato. I genitori del piccolo hanno riferito che il ragazzino è andato coraggiosamente in aiuto degli altri coetanei, finiti nelle gelide acque del Babbs Mill Park a Solihull, West Midlands.

A morire è stato anche Thomas, 11 anni, per il quale sono stati offerti diversi tributi floreali. Deceduto anche un altro bambino di 8 anni del quale, però, non è stata diffusa l’identità. Un quarto bambino, di 6 anni, è in condizioni critiche al Birmingham Children’s Hospital.

La zia di Jack, Charlotte McIlmurray, ha rivelato come suo nipote abbia messo in secondo piano la propria incolumità per cercare coraggiosamente di salvare gli altri bambini, considerati tutti membri della stessa famiglia.

Un vero eroe per la comunità

Mentre era in corso l’operazione di salvataggio di Jack, i parenti del bambino sono giunti sul posto. Sono stati fatti dozzine di omaggi floreali nei pressi del lago, da amici e parenti che considerano Jack un vero e proprio eroe, visto che ha messo a repentaglio la sua vita per salvare dei bambini come lui.

Il primo a essere tirato fuori dalle acque gelide del lago è stato Thomas, il bambino di 11 anni. I soccorsi hanno tentato di salvarlo e rianimarlo, ma per lui non c’è stat molto da fare. Il padre di Jack, Kirk Johnson e la mamma Kerry McIlmurray sono stati confortati dai parenti, mentre erano in visita al luogo dell’incidente.

Una tragedia che ha colpito non solo le famiglie dei bambini che hanno perso la vita, ma l’intera comunità la quale, con diversi messaggi di vicinanza e cordoglio, ha stretto tutte le famiglie in un abbraccio di conforto per l’immane perdita subita.