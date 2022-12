Messo all’asta il modello originale di E.T. cerca casa

Chi non ha mai visto il famoso film E.T. cerca casa? Sembra proprio che ora i più appassionati di questo film fantascientifico del 1982 potranno comprare la marionetta usata nel film. Certo il prezzo per potersi aggiudicare questo pezzo da collezione non è per le tasche di tutti. La marionetta creata da Carlo Rambaldi, per il film prodotto e diretto da Steven Spielberg vale infatti tra i 2 e i 3 milioni di dollari. Per chi fosse interessato però questo cimelio verrà messo all’asta sabato 17 dicembre da Julien’s Auctions a Los Angeles.

La storia di E.T

La creazione dell’extra terrestre nel film era basata sull’idea di creare un amico immaginario pensato proprio da Spielberg da piccolo, dopo il divorzio dei suoi genitori. E.T ora avrà una nuova casa dopo l’asta che si terrà a Los Angeles il 17 dicembre. Il modello meccatronico che ha interpretato uno dei personaggi più conosciuti nella storia dei film fantascientifici sarà infatti venduto all’asta.

La marionetta creata proprio per il film da Carlo Rambaldi non è solo un cimelio del cinema ma anche un’opera d’arte dell’artigianato di un tempo. Vedremo perciò chi sarà il fortunato che si aggiudicherà questo pezzo da collezione.

Un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria

Realizzato completamente in duralluminio, il modello di E.T usato nel film possiede 85 punti di movimento. È stato infatti progettato per sbattere le palpebre o ruotare l’addome. Tutto ciò è possibile grazie ad alcuni cavi elettrici e meccanici che attivano i movimenti della marionetta. Per questi motivi e per tanti altri la stima è di 3 milioni di dollari.

Si può affermare che questo modello è una vera e propria opera d’arte e un capolavoro di ingegneria. Da allora non è mai stato creato nulla del genere anche dovuto all’ingresso degli effetti generati al computer. Resta però un dato di fatto che Rambaldi riuscì a trasformare un semplice oggetto di scena in un autentico personaggio principale del film. Creò infatti una marionetta bizzarramente brutta tanto da risultare tenera e carina. Il suo ingegno gli valse un Oscar.

Vedremo adesso chi sarà il fortunato che riuscirà ad aggiudicarsi E.T all’asta organizzata da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies con il titolo “Idoli e icone” a Los Angeles. Per saperlo però dovremmo aspettare fino al 17 dicembre, data in cui sii terrà l’attesissima asta.

Saranno venduto insieme a questo anche altri oggetti di scena di diversi film come:la scopa Nimbus 2000 usata nel film ” il prigioniero di Azkaban”, i guanti e i pantaloncini indossati da Robert de Niro in “Toro scatenato” e il famoso bastone sacro di Mosè usato da Charlton Heston nel film “I Dieci Comandamenti” del 1956.