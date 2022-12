Bonus affitto 1530 euro ma non è per tutti: chi potrebbe presentare la domanda

In un momento storico caratterizzato da forti rincari, il bonus affitto potrebbe costituire una boccata d’ossigeno per molti. Vediamo di cosa si tratta.

Non tutti potranno richiedere il bonus affitto pari a 1530 euro. Vediamo come farne richiesta.

Bonus affitto: cos’è

Il bonus affitto è una misura a sostegno degli studenti universitari fuori sede. Il denaro percepibile potrebbe arrivare a 1530 euro al fine di pagare le spese di affitto, appunto. La domanda per percepirlo dovrebbe essere presentata entro il prossimo 10 gennaio 2023.

Se si considera l’aumento esponenziale delle bollette, della spesa ma anche degli affitti, a causa dell’inflazione, il bonus affitto potrebbe essere una vera e propria boccata d’ossigeno per gli studenti fuori sede. Attenzione, però: si tratta di una misura che riguarda soltanto alcuni studenti italiani.

Chi ne ha diritto

Il bando per i 300 contributi, sotto forma di bonus affitto, è stato pubblicato dall’Università La Sapienza di Roma. Possono farne richiesta tutti gli studenti dell’ateneo che hanno residenza nella Regione Lazio e scelgono di essere domiciliati nel comune di Roma. Un comune che, notoriamente, ha gli affitti alle stelle, come la maggior parte delle metropoli italiane e non.

Naturalmente, per fare domanda, bisogna essere in possesso di particolari requisiti. Lo studente che ne fa richiesta deve essere iscritto all’Università La Sapienza di Roma e deve frequentare; deve risiedere nel Lazio ma risultare fuori sede.

L’immatricolazione dello studente dovrebbe essere avvenuta necessariamente nell’anno accademico 2021-2021 ad un qualsiasi corso di studio dell’Università in questione. Un altro requisito è quello di avere intestato (o cointestato) un contratto di affitto che dura minimo 6 mesi per l’anno in corso.

Sono previsti anche dei requisiti che riguardano il non superamento di alcune soglie di reddito. Per beneficiare del bonus, infatti, gli studenti devono provenire da un nucleo familiare in cui l‘ISEE non superi i 20.000 euro netti. Inoltre, non deve aver beneficiato di altri sostegni.

Se si rispettano i requisiti di cui sopra e si fa domanda, si potrebbe ottenere un bonus affitto fino a 1.530 euro all’anno, da cui vanno scalate le ritenute previste dalla legge. Sin sa subito, si può notare come i possibili beneficiari sono davvero limitati, anche perché sono soltanto 300 gli effettivi percettori alla fine.

Sarà la segreteria dell’Università che stilerà una graduatoria sulla base dell’Isee (in tal caso, inferiore) e l’età dello studente (avrà un posto più alto in graduatoria uno studente più giovane).

La domanda va fatta online servendosi delle credenziali dell’account istituzionale della Sapienza. Verranno richieste informazioni classiche tra cui spiccano la data d’inizio del contratto d’affitto e l’Isee familiare. Bisognerà allegare anche una copia del documento d’identità, una copia dell’Isee e del contratto di affitto registrato. Il termine per presentare le domande è il 10 gennaio 2023.