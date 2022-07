By

Ivana Trump ci lascia all’età di 73 anni. Ripercorriamo la scalata al successo della prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti.

Ivana Trump è morta ieri a causa di un infarto, nella sua casa a Manhattan. Ad annunciarne la scomparsa è stato proprio l’ex marito, tramite la piattaforma mediatica Truth Social, creata da lui dopo aver lasciato l’incarico alla Casa Bianca. Ma scaviamo più a fondo nella vita dell’ex modella cecoslovacca.

La carriera da imprenditrice

Ivana Marie Zelníčková nasce il 20 febbraio 1949 a Zlín (Repubblica Ceca), città che però abbandona già in giovane età per trasferirsi in Austria.

E’ lì che sposa il suo primo marito Alfred Winklmayr, istruttore di sci che le procura la cittadinanza austriaca e da cui divorzia dopo solo due anni di matrimonio. Qualche tempo dopo si trasferisce a Montréal (Canada), dove comincia una breve carriera come fotomodella per alcune compagnie.

Nel 1977 Ivana si trova a New York per celebrare il suo secondo matrimonio con il businessman, al tempo giovanissimo Donald Trump, formando così la coppia protagonista dell’élite della Grande Mela negli anni ’80. Insieme a Donald dà alla luce due figli, Ivanka e Donald Jr.

La novella sposa Mrs. Trump diviene successivamente la responsabile del design negli uffici della Trump Corporation, dove lavora assieme al marito in una serie di progetti immobiliari molto importanti, tra cui la costruzione della Trump Tower a Manhattan.

Gli ultimi due matrimoni di Ivana

Separatasi da Trump nel 1990 dopo 15 anni di nozze, la donna fonda una linea di abbigliamento, gioielli e prodotti di bellezza per conto suo. Nel 1995 si sposa nuovamente, stavolta con l’imprenditore di origini italoamericane Riccardo Mazzucchelli.

Anche questo matrimonio finisce dopo solo due anni, ma non passa molto prima che Ivana inizi a frequentare il conte italiano Roffredo Gaetani d’Aragona durante l’estate del 1997. I due rimangono insieme fino al 2005, quando il conte muore in un incidente d’auto.

L’ultima ma non meno importante storia d’amore dell’ex first lady, è il suo quarto matrimonio con lo showman Rossano Rubicondi, avvenuto nel 2008. I due si passavano quasi trent’anni di differenza, ma questo non li ha fermati dal frequentarsi.

Purtroppo nel 2021 Rubicondi viene a mancare a causa di un grave melanoma, lasciando Ivana ancora una volta da sola. Da quel giorno la donna non ha più avuto relazioni, rimanendo single fino al 14 luglio 2022, giorno in cui la celebre diva dai capelli biondi si è spenta.