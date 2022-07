By

La morte improvvisa di Ivana Trump, business woman e celebre ex moglie di Donald Trump, ha sconvolto il mondo intero e ora arriva la verità sul decesso.

È arrivata ieri la notizia dell’improvvisa morte di Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump molto nota anche in Italia, dopo la sua lunga storia con Rossano Rubicondi, venuto a mancare anche lui mesi fa.

In queste ore è arrivato il risultato dell’autopsia, condotto dalla scientifica di New York City, che ha scoperto il vero motivo del decesso di Ivana Trump. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Ivana Trump caduta dalle scale, la rivelazione choc dell’autopsia

Quando la polizia ha trovato il corpo esanime di Ivana Trump nel suo attico di New York City, ha pensato che la causa del decesso fosse un arresto cardiaco.

Infatti, il 911 era stato allertato proprio per questo motivo, ma a quanto pare l’autopsia effettuata nelle ultime ore ha portato a un risultato diverso.

Ivana Trump, infatti, è morta in seguito a una rovinosa caduta dalle scale, come confermano le ipotesi del New York Post. Un amico intimo di Ivana, Zach Erden, ha spiegato al giornale che negli ultimi tempi la donna aveva accusato problemi di deambulazione.

“Mi aveva detto che aveva dolori alle gambe e non era in grado neanche di uscire. Odiava andare dai dottori diceva ‘Mi ammalo più quando ci vado'”.

Quindi, a quanto pare, la donna sarebbe caduta dalle scale e riportato contusioni gravi che l’hanno poi portata al decesso.

Non è ancora chiaro agli inquirenti se la caduta sia stata dovuta a un malore o se sia stata accidentale, le indagini però escludono la morte per omicidio.

Il ricordo dell’ex marito Donald Trump

Ivana Trump era la seconda moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il quale ha avuto tre figli Donald Jr., Ivanka e Eric.

È stato proprio lui a dare il triste annuncio, ricordando la donna con queste parole: “Sono addolorato di informare tutti quelli che l’amavano che Ivana è venuta a mancare. Era una donna meravigliosa, brillante e straordinaria. Era molto orgogliosa dei nostri figli come noi eravamo orgogliosi di lei”.

L’ex Presidente ha rinunciato ai suoi impegni prossimi, come un comizio in Arizona che doveva avvenire proprio in queste ore.

I Trump sono stati una coppia di grande potere a New York negli anni Ottanta e Novanta, prima del loro divorzio, che sconvolse l’opinione pubblica dell’epoca, dopo che The Donald aveva incontrato la sua successiva moglie, Marla Maples.