Italiani, sapete dove si concentrano di più? Ecco la mappa ufficiale

Sicuramente c’è un motivo perché l’Italia viene chiamata il Bel Paese. Se pensiamo all’Italia ci viene sicuramente in mente il clima e l’ottimo cibo. Per non parlare di paesaggi mozzafiato. Il nostro Paese è tutto da scoprire, ma lo sapete dove si concentrano di più gli italiani? Non ve lo aspettereste mai: vediamo la mappa ufficiale.

Senza dubbio, noi italiani siamo davvero fortunati. Quel che ci offre l’Italia è veramente incredibile, non possiamo non parlare della bellezza artistica e soprattutto naturale. Abbiamo il mare, le montagne, fiumi, laghi e molto altro ancora.

Invece, allo stesso tempo, siamo circondati da città storiche che contengono un grande potenziale artistico, come Roma e Firenze. Ma vi siete mai chiesti dove si concentrano maggiormente gli italiani? Non ci crederete mai, la popolazione italiana ama vivere proprio in questo punto: scopriamo di più.

Vivere in Italia

Come si vive in Italia? Ovviamente, come in ogni Paese ci sono diversi PRO e CONTRO. Del nostro Paese possiamo dire che siamo circondati da tanta bellezza. In ogni regione, sia del Nord che del Sud o del Centro, abbiamo da ammirare tantissime cose. Andare in giro per l’Italia è sempre una scoperta nuova.

Per non parlare del cibo, qualsiasi pietanza è sempre gustosa e irrinunciabile. All’estero siamo conosciuti per essere sempre genuini, ospitali e gentili, tutto questo è anche merito del nostro clima mite. Ovviamente, ci sono anche tante città in cui regna il freddo, ma gli italiani rimangono comunque piacevoli.

Inoltre, se facciamo un confronto con gli altri Paesi, possiamo dire che il costo della vita in Italia non è troppo alto, anche se ci sono tantissime tasse da pagare. La sanità in Italia è una delle migliori, infatti, è pubblica quindi se hai bisogno di assistenza medica, puoi essere curato malgrado le difficoltà economiche. Insomma, dipende dai casi, ma vivere in Italia non è poi così male. Ma dove si concentra la popolazione italiana? Scopriamolo insieme.

Dove si concentra la popolazione italiana? La mappa

Nel 2022 la Terra è arrivata a 8 miliardi di esseri umani, addirittura, secondo una stima, tra meno di 30 anni potremo arrivare a circa 10 miliardi di persone. In Italia, invece, siamo circa 59 milioni, ma dove si concentra la popolazione del nostro Paese? Un noto professore che lavora presso la Seton Hall University, ha realizzato una mappa 3D che illustra dove gli italiani sono concentrati.

Secondo questa illustrazione, la maggior parte degli italiani si concentrano sulla costa e sulle città portuali più importanti, come Napoli, Palermo e Genova. Anche a Roma c’è un’alta densità, precisamente a Ostia. Addirittura, secondo una ricerca, i comuni costieri sono popolati dal 30% degli abitanti italiani, quindi, si contano circa 16,9 milioni di persone.