Papa Francesco e il suo nuovo libro, in uscita il prossimo 21 febbraio. Il titolo è molto particolare: “Cerca il tuo orizzonte”, ed è in dialogo con un altro sacerdote molto conosciuto, don Davide Banzato.

Quali sono gli orizzonti nella vita di ciascuno di noi? Queste ed altre domande, in una vera e propria sorta di dialogo, è ciò di cui narra il libro del Pontefice.

Papa Francesco ed il suo nuovo libro

Un nuovo dialogo in un nuovo libro: Papa Francesco torna in libreria e, questa volta, lo fa con un dialogo molto particolare svolto insieme ad un sacerdote, don Davide Banzato. Parlare al popolo stando fra la gente, parlando di cose sempre più a lui vicine.

“Ognuno di noi deve domandarsi se nella sua vita ci sono orizzonti. Ci sono orizzonti?” – sono queste le domande alle quali il Papa risponde. Un libro con un sottotitolo, “Rialzarsi e ripartire oggi”, dialogando con il sacerdote.

Non sempre ognuno di noi riesce a capire quale siano i punti fermi della propria esistenza, quanto anche gli orizzonti ai quali siamo destinati: “Osservare gli orizzonti della vita, così, significa guardare alla speranza” – spiega il Pontefice. È lo stesso don Davide Banzato a spiegare perché il Papa ha deciso di scrivere questo libro, in un vero e proprio dialogo.

Don Davide spiega come il Papa faccia sentire persona ciascuno di noi. Dall’attesa, come un bambino, emozionato che sta per incontrare il Papa e, poi, quando ti presenti a lui, sembra di sentirti in un dialogo alla pari. Don Davide, sacerdote che esercita il suo ministero nella comunità “Nuovi Orizzonti”. Il sacerdote non è nuovo, però, ad avere un dialogo con il Pontefice.

10 domande per i dieci anni di Pontificato

Sono 10 le domande che don Davide ha posto al Papa, dalla quale ne è scaturita la capacità di un uomo di fari sentire come lui, alla sua pari, nonostante lui sia il Papa. Le sue risposte semplici concrete, senza se e senza ma, a dei quesiti che non sono solo di Don Davide, ma che tantissimi fedeli, in realtà, portavano nel loro cuore e avrebbero voluto che qualcuno rispondesse.

Tanti i temi affrontati, quali la solitudine, la crisi della fede, l’indifferenza, la povertà e la paura. Papa Francesco ha risposto ad ogni singolo quesito, arricchendolo con esempi di vita spirituale e di fede, riflessioni personali. Il Pontefice, però, ha anche risposto a domande su tempi più particolari e specifici, quali la crisi economica e la guerra in corso.

Dieci domande in occasione del suo decimo anniversario dall’elezione a Papa. Percorsi e temi esistenziali: le sue parole accompagnano chi le legge in un “viaggio del cuore”, dove ci cono, sì, degli ostacoli, ma che possono essere affrontati, superati e vissuti. Essere in mezzo alla tempesta sì, non riuscire a guardare e vedere l’orizzonte, ma riuscire ad uscirne o, affrontarlo, leggendo le parole del Sommo Pontefice.