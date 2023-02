Italia, la mareggiata riporta a riva preziosi resti di epoca romana: cosa hanno trovato

By

Vi sveliamo tutto sulle ultime notizie relative ai ritrovamenti archeologici in Italia, avvenuti grande a una mareggiata. Continuano le ricerche e gli studi, ma si sa già risalgano all’epoca degli antichi romani.

Come le mareggiate riportano alla luce reperti antichi

Le mareggiate sono eventi meteorologici che causano una crescente del livello del mare e possono avere un impatto significativo sulla costa. Tuttavia, in alcuni casi, questi eventi possono anche essere la chiave per scoprire reperti antichi che erano stati sepolti per secoli.

Quando le mareggiate sono particolarmente forti, possono erodere il terreno lungo la costa, portando alla luce resti antichi che erano stati sepolti sotto il terreno. Questi reperti possono includere reliquie archeologiche, come anfore e ceramiche, o anche resti di edifici e navi.

In alcuni casi, le mareggiate possono anche portare alla luce antichi insediamenti umani o resti di animali preistorici. Questi reperti possono fornire preziose informazioni sul passato, come la vita quotidiana delle persone che vivevano in una determinata area, le loro tradizioni e le loro tecnologie.

Tuttavia, è importante notare che le mareggiate possono anche danneggiare o distruggere i reperti antichi. Pertanto, è importante che i reperti vengano recuperati e conservati correttamente, il più rapidamente possibile, per preservare la loro integrità e il loro valore storico.

Le mareggiate possono rappresentare un’occasione unica per scoprire reperti antichi, ma è importante essere pronti a recuperare e conservare questi tesori nel modo più adeguato possibile. Di recente, una mareggiata ha fatto emergere qualcosa di davvero unico.

Rinvenuti preziosi resti di epoca romana in Italia

Di recente, una mareggiata ha fatto rinvenire dei resti antichi. Stiamo parlando di quella avvenuta a Porto Cesareo, una località amatissima nel cuore del Salento.

In particolare, sono riemersi dalle acque degli scheletri e dei sarcofagi lungo la spiaggia a Torre Chianca. Si tratta di una torre per la visualizzazione utilizzata dalla Marina ionica. Lì, gli studiosi ipotizzano che si possa trovare una necropoli. La mareggiata non ha fatto altro che dare l’avvio agli studi e alle ricerche sul posto.

A trovare i resti d’epoca romana sono stati i responsabili dell’ambiente per l’Area di mare del Porto Cesareo, che si sono premurati di avvisare i soprintendenti locali di quanto reperito. Dopo alcune ricerche, si è constatato appunto che i reperti avessero un alto valore storico e culturale.

Dopo questo, si è deciso di mettere in sicurezza i reperti. Le ragioni di questa decisione cautelativa sono da ricondursi al timore che i “tombaroli” possano in qualche modo raggiungere il sito e rubare i resti. E poi ancora alla paura che un’altra mareggiata possa coprire l’area e addirittura far perdere o danneggiare i resti.

Proprio per questo motivo l’area continua a essere monitorata 24 ore su 24. Mentre gli archeologi proseguono con i loro studi, i reperti ossei sono stati messi in sicurezza per evitare la loro perdita, mentre si sta procedendo con la ricerca di quelli dispersi.