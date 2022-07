Italia-Islanda, le azzurre cercano riscatto!

Oggi alle re 18 le ragazze di Milena Bertolini scenderanno in campo nella seconda giornata dell’Europeo nel gruppo D, dopo il disastro nella sfida contro la Francia oggi per l’Italia è già una partita da dentro o fuori contro l’Islanda



Tanta pressione intorno alla nazionale italiana che si prepara alla sfida contro l’Islanda dopo la grande delusione della netta sconfitta contro le campionessa francesi, alle ore 18 le ragazze di Milena Bartolini scenderanno in campo con la voglia di dimostrare la loro forza.

Una vittoria oggi permetterebbe alle azzurre di qualificarsi ai quarti di finale anche pareggiando l’ultimo match in programma nel girone D, una sconfitta ci eliminerebbe subito dal torneo.

Tante novità nell’undici titolare dell’Italia

Tanta attesa al Manchester City Academy Stadium dove alle 18 Italia e Islanda scenderanno in campo in uno dei match più importanti in questa prima fase del campionato europeo.

Tante novità per Milena Bartolini che da un segnale importante alle azzurre sconvolgendo un po’ la formazione e cambiando molto rispetto alla sfida persa contro la Francia.

L’Italia scenderà in campo con un classico 4-4-2 con Giuliani in porta protetta da una linea difensiva a quattro composta da Di Guglielmo, Gama, Linari e Bartoli.

a Martina Rosucci e Simonetti il compito di dare i tempi di gioco alla squadra, le fasce saranno occupate da Bonansea e Bergamaschi.

I riflettori saranno ovviamente puntati sul tandem offensivo composto da Cristiana Girelli e Valentina Giacinti.

Il numero 10 della Nazionale dovrà caricarsi la squadra sulle spalle cercando di motivare il gruppo e mettendo la solita grinta e determinazione all’interno della partita, in questo momento così complicata Milena Bartolini ha bisogno del talento e dei gol di Cristiana Girelli.

Il match di oggi sarà dunque decisivo per il destino della nostra Nazionale in un Europeo che, ai nastri di partenza, avrebbe dovuto consacrarci come squadra rivelazione del torneo.

Il pareggio nel primo turno nella sfida tra Islanda e Belgio garantirebbe alle azzurre, in caso di vittoria nel match di oggi, di giocarsi la terza partita con due risultati su tre a disposizione per staccare il pass per i quarti di finale dell‘Europeo.

Oggi la nostra nazionale ha bisogno del tifo e del sostegno di tutti noi.

Il match sarà tramesso in esclusiva su Sky Sport e in chiaro sul canale ufficiale di Rai Sport, inoltre sarà disponibile ovviamente anche in streaming su Rai Play, sull’app Now Tv e sulla piattaforma di Sky Go.