La vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel comune di Mezzanino, Oltrepò Pavese, è un operaio di 60 anni.

L’uomo è deceduto prima del trasferimento in ospedale. L’operaio stava tagliando degli alberi in un terreno privato, quando è stato investito dal camion.

Incidente sul lavoro a Mezzanino: operaio muore schiacciato da un camion

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, poco dopo le 10, a Tornello di Mezzanino, nell’Oltrepò Pavese. Un operaio di 60 anni, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, è morto.

La vittima stava tagliando degli alberi in un terreno privato, quando – per cause ancora in corso di accertamento – è rimasto schiacciato da un camion.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Accorsi anche militari dell’Arma e vigili del fuoco. Saranno loro a dover accertare eventuali responsabilità dell’ennesima morte sul lavoro e chiarire le cause dell’incidente, per capire come abbia fatto il camion a investire l’operaio.

Notizia in aggiornamento.