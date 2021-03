La pandemia provocata dal Coronavirus pesa sempre di più sul mercato del lavoro. Secondo l’Istat infatti, nel 2020 il settore mostra un calo degli occupati davvero senza precedenti: 456mila posti di lavoro in meno, per una perdita del 2% che va dunque a interrompere la crescita ininterrotta che si era registrata nei precedenti sei anni.

Contestualmente si registra una diminuzione della disoccupazione (-271 mila, -10,5%) e un aumento degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni (+567 mila, +4,3%).

Il tasso di occupazione, che nel 2018 e 2019 ha raggiunto il massimo storico, scende così al 58,1% (-1,0 punti percentuali rispetto al 2019) e torna ai livelli del 2017.

Calo dell’occupazione maggiore tra le donne

II calo dell’occupazione nel 2020 risulta maggiore tra le donne: -249 mila occupate (-2,5%) rispetto ai -207 mila occupati tra gli uomini (-1,5%). Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni si osserva invece la più forte diminuzione del numero di occupati (-5,1%, pari a -264 mila).

Istat, calo delle posizioni dipendenti

L’istituto di ricerca ha rilevato anche una diminuzione delle posizioni dipendenti (-1,7%) e del totale delle ore lavorate (-13,6%). Ha rilevato anche l’aumento del ricorso alla Cig (+139,4 ore ogni mille lavorate).

Il calo dell’occupazione coinvolge soprattutto i dipendenti a termine (-391mila, -12,8%) e, anche se in misura minore, gli indipendenti (-154mila, -2,9%). Il lavoro dipendente a tempo indeterminato mostra invece una leggera crescita (+89 mila, +0,6%).

Orlando: “Cig fino a giugno, per pmi fino a ottobre”

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato che la cassa integrazione sarà estesa per tutti fino a giugno e fino a ottobre invece per le piccole imprese che non hanno la tutela della cig ordinaria.

“Nessuno verrà lasciato solo ma accompagnato nella perdita di un lavoro a uno nuovo” ha detto.