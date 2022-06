Isola dei famosi, doloroso ritiro: dopo il malore costretto a lasciare | Doveva vincere lui

Sembra non esserci pace per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Un altro concorrente sembra aver abbandonato la playa. Vediamo chi.

Il reality show in diretta dall’Honduras, l’Isola dei famosi è stato prolungato e terminerà il 27 giugno prossimo. Vediamo se qualche naufrago riuscirà ad arrivarci illeso.

L’Isola dei Famosi e i ritiri

Sembra che Ilary Blasi, nel corso di una diretta dell’Isola dei Famosi, abbia azzeccato facendo riferimento alla playa come un lazzaretto. Molti dei naufraghi, infatti, sembrano non fare altro che andare avanti e indietro dall’infermeria.

Mentre qualcuno ha fatto il suo ritorno insieme ai compagni, qualcun altro ha dovuto proprio lasciare l’Isola dei famosi per sempre e tornare in Italia. E’ stato il caso di Maria Laura De Vitis che per accertamenti si è recata in infermeria ma poi è tornata.

Non è andata meglio, invece, a Roger che ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco, anche se era stato dato come favorito. Vediamo cosa succederà ad un altro concorrente che si è da poco recato in infermeria per degli accertamenti.

Nicolas Vaporidis ha lasciato l’isola

Nel daily è stato mostrato un Nicolas Vaporidis a bordo di una barca che lo avrebbe condotto in infermeria. L’ex attore ha perso molto peso, forse più degli altri, e come tutti, sta soffrendo molto la fame ed è provato dalle diverse settimane di gioco.

Per il momento, sui profili social dell’Isola dei Famosi è stato comunicato ai fan del programma che Nicolas avrebbe lasciato l’isola soltanto momentaneamente. Lo scopo sarebbe quello di farlo controllare da un medico.

L’ex attore, sul video pubblicato su Instagram dall’Isola è apparso molto provato tanto che Estefania ed Edoardo lo hanno sorretto per permettergli di salire sulla barchetta.

Tutti i compagni rimasti su Playa Ultimo Sfuerzo si sono augurati di rivedere presto il compagno di viaggio. In particolare, Carmen Di Pietro con cui Nicolas sembra aver legato molto negli ultimi tempi.

Nel frattempo, anche Mercedes sembra essersi fatta male ad una mano. L’evento è avvenuto prima che Nicolas fosse portato in infermeria. La Henger si è fatta male con un corallo mentre era andata a pescare.

Anche lei ha dovuto sottoporsi ad una visita medica. Al suo ritorno, avrebbe preferito che Edoardo l’avesse accolta meglio, invece di scherzare con Estefania.