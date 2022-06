Charlene di Monaco, addio ai gemellini: dopo la malattia spunta l’ennesimo dramma

Charlene Wittstock non riesce a trovare un momento di pace. La moglie di Alberto II, dopo i problemi di salute, si ritrova adesso a vivere un altro dramma: “ha perso i suoi gemellini”. Ecco che cosa sta succedendo nella vita della principessa.

Charlene di Monaco devastata

Charlene di Monaco torna a occupare le prime pagine delle riviste nazionali e internazionali. La moglie di Alberto II che per oltre un anno ha fatto parlare di sé per i problemi di salute che hanno messo in serio pericolo la sua vita, oggi è ritornata a condurre una esistenza normale, si è mostrata in ottima forma fisica a vari eventi ed è di nuovo nel suo Principato.

Anche se i rapporti con la famiglia Grimaldi, in particolare con le cognate reali, continuano ad essere sempre più tesi, ha ritrovato la gioia grazie ai suoi figli Jacques e Gabriella dai quali è stata lontana per tantissimi mesi.

Proprio su di loro arriva oggi, come un fulmine a ciel sereno, uno scoop clamoroso che lascia i sudditi senza parole: la principessa “ha perso i suoi gemellini”. Dramma senza precedenti.

“Ha perso i suoi gemellini”, il dramma senza fine della principessa sudafricana

Charlene di Monaco non trova pace. Dopo i problemi di salute che l’hanno tenuta lontana da palazzo reale per oltre un anno, si ritrova ora ad affrontare un altro dramma: “ha perso i suoi gemellini”.

Jacques e Gabriella sono i bimbi che ha avuto dal Principe di Monaco, Alberto II. A quanto pare, la sovrana dovrà rinunciare però a poter vivere appieno i suoi bambini. Fa sapere il settimanale tedesco Adel aktuell che i pargoli di casa Grimaldi in futuro saranno separati e affidati ciascuno a un genitore.

Tra Charlene e Alberto il matrimonio non procede a gonfie vele. Si è parlato per mesi di un divorzio che avrebbe dovuto porre fine al loro matrimonio, saltato poi all’ultimo per via di un accordo privato che i due coniugi avrebbero raggiunto: un contratto dal valore di 12 milioni di euro l’anno che ‘costringerebbe’ Charlene a mostrarsi ad alcuni eventi in compagnia di Alberto ma a vivere, quando lo desidera, anche lontano dal Principato.

In questo accordo pare che c’entrino anche i loro figli i quali sarebbero stati già divisi tra i genitori: Jacques sarebbe stato affidato alle cure esclusive di Alberto II che si occuperà di istruirlo a dovere per farlo diventare il perfetto futuro re del Principato, mentre Gabriella alla mamma.

Non è un caso infatti che proprio qualche settimana fa, la principessa monegasca abbia preso parte in veste di madrina, alla Fashion week di Monte Carlo e si sia presentata solo con Gabriella, senza Jacques che appare invece in eventi organizzati dalla Corona, spesso in compagnia del solo papà e senza la mamma e la sorellina.

Charlene dunque, costretta a rinunciare a viversi come vorrebbe i suoi figli. Che dramma per la principessa triste, come è stata soprannominata dai media francesi, che sta soffrendo in maniera incredibile.