Ferrari, il GP di Montreal inizia in salita, penalizzazione per Leclerc

Dopo il grave errore di Montecarlo ed i problemi di Baku continua il momento difficile della Ferrari che non riesce ad avere una continuità di risultati importanti per dare la caccia al campione del mondo in carica Max Verstappen.



Ennesima stagione complicata per la Ferrari che, nonostante i grandi progressi fatti, continua a combattere con continue problematiche rischiando di compromettere una stagione equilibrata con la RedBull sempre brava ad approfittare delle disattenzioni che arrivano da Maranello.

La grave indecisione ai box di Montecarlo ed i problemi al motore di Baku sono ormai alle spalle ma il GP del Canada inizierà in salita per la Ferrari di Charles Leclerc che dovrà scontare una penalizzazione.

Leclerc, penalizzazione ufficiale

Tramite un comunicato ufficiale la Formula 1 ha inflitto a Charles Leclerc una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza del gran premio del Canada dove il pilota monegasco rischia dunque di allontanarsi ancor di più in classifica dal primi posto di Max Verstappen.

Grave l’ingenuità della scuderia di Maranello che in Canada ha modificato la centralina della monoposto del pilota monegasco per la terza volta in stagione, essendo soltanto due le modifiche consentite dal regolamento.

La decisione di sostituire la centralina nasce dai problemi riscontrati a Baku, con la Ferrari costretta a questa operazione nella speranza di aver definitivamente risolto i problemi alla sua monoposto.

Penalizzazione pesante quella inflitta alla Ferrari che rischia di compromettere una gara fondamentale per il proseguimento della stagione e del campionato.

Leclerc dovrà fare un miracolo in Canada e provare a non perdere troppi punti da Verstappen nella speranza di poter contare su una macchina finalmente affidabile e sicura.

UPDATE: A new Control Electronic has been fitted to Charles’ car prior to FP2. It is the third of these elements used so far this season – only 2 are permitted – therefore Charles takes a grid penalty. #CanadianGP pic.twitter.com/90QUji6gKx — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 17, 2022

Verstappen, l’occasione per la fuga!

Montreal per provare la prima fuga della stagione, Max Verstappen proverà ad incrementare il distacco da Leclerc approfittando della penalizzazione della rossa.

Il campione del mondo in carica partirà, ovviamente, come favorito assoluto per la vittoria finale e potrebbe già a giugno indirizzare in modo importante, speriamo non definitivo, la stagione di Formula 1.

A Montreal la Ferrari ha fatto un regalo enorme alla RedBull, al pilota olandese il compito di scartarlo e di cogliere questa importante occasione