Si era accorta del pericolo Eleonora, prima vittima della frana, telefonando al padre che aveva subito cercato di salvarla.

Insieme al figlio, il padre di Elena Sirabella aveva provato a raggiungerla. Una volta arrivato sul posto però – a poca distanza dall’abitazione della figlia – l’uomo era stato bloccato da un muro di fango.

Ischia, la telefonata al padre di Eleonora Sirabella

Era fino a questa mattina l’unica vittima accertata, Eleonora Sirabella, 31 anni. Adesso il bilancio della frana che ha colpito, causa maltempo, diverse abitazioni in località Rarone, nella parte alta di Casamicciola è salito a 2 morti accertati e 10 dispersi.

Eleonora al momento della frana si trovava a pochi passi dalla sua abitazione, quando intuendo la gravità della situazione aveva provato a chiedere aiuto al padre. La 31enne si era evidentemente resa conto che la situazione potesse degenerare, vista la fortissima pioggia abbattutasi sull’Isola.

Insieme al fratello di Eleonora dunque l’uomo si era messo alla ricerca della figlia rimanendo però bloccato dal fango, trovandosi in via Celario davanti a un muro di detriti e fango che lo ha costretto a tornare indietro.

Anche il marito di Eleonora Salvatore Impagliazzo con il quale conviveva, risulta al momento disperso. Tanti amici e abitanti del luogo in queste ore hanno voluto ricordare Eleonora, benvoluta da tutti. Il suo corpo è stato recuperato tra i detriti sotto un metro e mezzo di fango.

Il ricordo di Eleonora: “Era piena di gioia”

In queste ore sono arrivate le prime testimonianze in ricordo di Eleonora Sirabella. Una ex compagna della vittima intervenuta al Tg1 l’ha ricordata come una ragazza gentile e cordiale, solidale e “che non ha mai fatto male a nessuno. Era una bravissima ragazza“.

La 31enne era originaria di Lacco Ameno ma viveva da qualche tempo zona di Rarone, la parte alta di Casamicciola dove la frana si è abbattuta con maggior violenza. Altra testimonianza, da parte di un altro abitante del luogo, è quella della signora Annamaria che ha ricordato Eleonora come una ragazza bellissima, piena di gioia: “Quando mi vedeva mi salutava tutta allegra ‘signora Annamaria‘”.

Uno degli ultimi post social di Eleonora era stato proprio una sua foto di spalle con sullo sfondo il panorama di Ischia, mentre nella didascalia aveva scritto: “Il mil bel paese”. E anche una foto, su Facebook, che la ritrae col padre Ciro durante il suo compleanno. Il padre che aveva tentato di raggiugnere la figlia per salvarla durante quegli ultimi tragici attimi, ma che si è dovuto arrendere alla furia della frana.