Il CostaRica è vivo, 1-0 al Giappone con gol di Fuller

Risultato clamoroso tra Costarica e Giappone, i nipponici sbagliano l’impossibile ed alla fine un modesto Costarica riesce a trovare un risultato storico che fa felice anche la Germania, impegnata stasera contro la Spagna.

Kamada e compagni sono a tre punti insieme a Costarica e Spagna, la Germania, ferma a zero, ha l’opportunità di riaprire completamente il discorso qualificazione



Arriva all’improvviso il gol del vantaggio del Costarica con il Giappone che va totalmente in tilt dopo il piano tattico un po’ insensato adottato dal tecnico giapponese.

Vittoria che sorprende, fa esplodere di gioia i costaricani ma soprattutto riapre totalmente un girone che sembrava definito fino ad un’ora fa.

Stasera infatti in caso di vittoria contro la Spagna la Germania potrebbe portarsi a quota 3 punti in un girone che vedrebbe 4 squadre a pari punti ad una giornata dalla fine.

Nella terza giornata i tedeschi affronteranno il Costarica mentre la Spagna sfiderà il Giappone.



Costa Rica break through to beat Japan!@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022

Il Giappone si fa sorprendere e Fuller regala tre punti al CostaRica

E’ senza dubbio il mondiale delle sorprese, dopo aver meritatamente battuto la Germania il Giappone cade tra lo stupore generale di fronte ad un buon Costarica in grado di approfittare delle amnesie della difesa nipponica.

A decidere il match è Fuller che, dopo una grande prestazione, si prende di diritto il titolo di man of the match della sfida riaprendo completamente il girone.

Non succede praticamente nulla per 70 minuti in una delle partite fin qui senza dubbio più brutte di questo mondiale, il Giappone tiene il pallone ma sbaglia tanto dal punto di vista tecnico non riuscendo quasi mai a farsi vedere dalle parti di Navas.

I nipponici si incartano da soli in un sistema tattico inspiegabile da parte di Moriyasu che ha preparato malissimo la partita dopo il capolavoro fatto con la Germania.

Al minuto 81 arriva addirittura la beffa, Fuller, migliore in campo per distacco anche prima del gol, fulmina il portiere nipponico con un bellissimo sinistro a giro che fa esplodere di gioia il pubblico costaricano.

Nel finale il Giappone cerca il gol del pareggio ma Kamada e compagni non riescono mai a trovare il guizzo giusto.

Risultato che fa felice la Germania di Flick, i tedeschi stasera superando la Spagna possono riaprire completamente il Gruppo E rimandando e aritmetiche qualificazione soltanto all’ultimo turno.