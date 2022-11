Oroscopo, i segni zodiacali più sfortunati del 2023: per loro solo cattive notizie

Questi sono tutti i segni più sfortunati per il 2023. Inutile girarci intorno, per loro non ci sono buone notizie: sarà un anno terribile

Il 2023 sta bussando alla porta ed è pronto a scalciare completamente il 2022, faticoso sotto ogni punto di vista. Pensando solamente alle previsioni degli astrologi, ci sono dei segni zodicali che avranno un 2023 sfortunato per un allineamento dei pianeti sfavorevole. Potrannno fare di tutto, ma tanto è tutto già scritto e si dovranno mettere l’anima in pace. Sfortuna, brutte notizie e nessuno degli obiettivi verranno raggiunti: di chi stiamo parlando?

Segni zodiacali: il 2023 sta arrivando

Tra poco è Natale e in un attimo il 2023 arriverà per prendere il suo posto e iniziare una nuova era. Anche sotto un punto di vista astrologico è bene farsi due conti, perché l’allineamento dei pianeti non sarà di certo favorevole per tutti i segni.

Alcuni, secondo gli esperti, non avranno propriamente un anno piacevole e ci saranno dei mesi completamente sfortunati. Ovviamente, moltissimo dipende anche dalle caratteristiche personali oltre che l’ascendente e la Luna nel segno.

Saranno diverse le persone che per appartenenza di segno o di ascendente, si troveranno a fare i conti con la sfortuna e con tutto ciò che ne concerne. Facciamo chiarezza? Chi sono i segni che non potranno uscire di casa senza un cornetto porta fortuna?

Segni sfortunati del 2023: questi tre non dovranno uscire di casa

La parola sfortuna viene sempre usata in maniera impropria, ma quando si tratta di astrologia e segni zodiacali bisogna badare bene a verificare gli avvenimenti senza crederci mai al 100%. Il periodo sfortunato di certi segni zodiacali è dovuto principalmente ad un allineamento di pianeti non favorevole, con una serie di influenze negative per tre segni in particolare.

Acquario

Gli amici dell’Acquario che di solito sono spensierati e felici, per il 2023 dovranno fare i conti con la loro sensibilità e sfortuna. Le Stelle mettono in guardia il segno estroso perché avranno a che fare con una serie di intoppi a livello puramente professionale. Ci saranno non pochi disaccordi con i colleghi, alcune vicende verranno rimandate e tutto ciò che era stato prefissato demandato al prossimo anno ancora. Insomma, conoscendo i soggetti appartenenti a questo segno moltissimi potrebbero scocciarsi della situazione e cambiare vita.

Capricorno

Gli amici del Capricorno sono abituati a tenere tutto sotto controllo ma questo 2023 mette loro dinanzi agli imprevisti. La vita solita verrà completamente sconvolta da una serie di eventi sfortunati, tanto da richiedere una maggiore attenzione e una attitudine al problem solving che non sempre possiedono. Per questo motivo ci saranno non poche tensioni sul lavoro e altrettanto nella sfera privata. Capricorno in coppia? Il 2023 sarà in grado di metterla in crisi.

Sagittario

L’indole degli amici del Sagittario è quella di fare le valigie e scappare il più lontano possibile, da tutto e da tutti. Attenzione, perché il 2023 non permetterà di fare passi falsi e i Sagittario dovranno ragionare sulla propria vita. Sul lavoro si sentiranno in trappola, così come all’interno della sfera domestica.

Ma le sfortune sono dietro l’angolo e un solo passo falso potrebbe sconvolgere il loro mondo.