iPhone 15: Apple includerà Dynamic Island in tutti i modelli

iPhone 15: secondo quanto riferito, Apple includerà Dynamic Island nei nuovi quattro modelli del melafonino.

Inaugurata dall’iPhone 14 Pro lo scorso anno, Dynamic Island è un nuovo elemento sia nell’hardware che nel software. I sensori frontali che prima assumevano la forma di una tacca sulla parte superiore dello schermo ora hanno la forma di un grande punzone (in realtà due separati da un pezzo di schermo che rimane nero per la maggior parte del tempo) attorno al quale una nuova interfaccia interattiva, su uno sfondo nero, in modo che i sensori rimangano invisibili, è articolato secondo le esigenze delle applicazioni e del sistema. E pare che Apple voglia aggiungerlo anche ai nuovi quattro modelli di iPhone 15.

iPhone 15: i nuovi modelli avranno Dynamic Island

Tutti i nuovi modelli di iPhone 15 – quattro in totale – saranno dotati di Dynamic Island, riservata, al momento, solo ai modelli Pro del modello 14, secondo Mark Gurman.

Il giornalista di Bloomberg si basa sulle migliori fonti del settore, quindi le sue informazioni sono generalmente molto affidabili. Mark Gurman aggiunge che ci saranno ancora quattro modelli con due diverse dimensioni per quel che concerne lo schermo: l’iPhone 15 da 6,1″ e l’iPhone 15 Plus da 6,7″, seguiti dall’iPhone 15 Pro da 6,1″ e dall’iPhone 15 Pro Max o 15 Ultra da 6,7″.

Il giornalista, inoltre, afferma – ancora una volta – che per questi nuovi modelli dovrebbe essere sostituito il connettore Lightning con una porta USB-C, al fine di permettere ad Apple deve conformarsi – il prima possibile – alla nuova legge europea che impone questo tipo di standard. Il passaggio all’USB-C potrebbe comportare velocità significativamente più elevate, almeno sui modelli Pro.

Altre interessanti caratteristiche per la quindicesima versione del melafonino

Mark Gurman conferma anche le voci di un telaio in titanio per sostituire quello attuale in acciaio sui modelli Pro (i modelli classici “si accontentano” ancora dell’alluminio). Questo cambio di materiale dovrebbe consentire di guadagnare in leggerezza, pur mantenendo una grande solidità.

Infine, secondo le varie indiscrezioni, pare che il modello 15 del melafonino decreterà la fine dei pulsanti meccanici, anche se il giornalista di Bloomberg fa riferimento esclusivamente ai pulsanti del volume e non a quello dedicato all’accensione che potrebbe, quindi, rimanere invariato.

I pulsanti del volume sui futuri modelli Pro potrebbero essere statici, con il clic simulato, al tocco, da una piccola vibrazione. Questo è un principio che Apple conosce bene, visto che è stato utilizzato dal 2016 con il tasto home capacitivo di iPhone 7 che ha permesso di guadagnare in affidabilità e tenuta.