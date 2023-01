“Sparito…”, Pippo Baudo: dopo mesi tutta la verità | Ecco che fine ha fatto

By

Pippo Baudo, uno dei conduttori più amati, apprezzati e stimati del mondo della televisione italiana. Lui ha fatto la storia, anche se ci sono dei retroscena che non conosciamo, ma poco fa è saltata fuori tutta la verità: scopriamo cosa è accaduto.

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, in arte Pippo Baudo, è uno dei conduttori televisivi e radiofonici più amati e seguiti dell’intero mondo dello spettacolo. Lui ha fatto la storia, esordendo nei primi anni sessanta.

Pippo, è stato uno dei presentatori della Rai più importanti e stimati. Ma nelle scorse ore è saltato fuori un retroscena davvero sconcertante. In particolare, il conduttore sarebbe “sparito” dopo una promessa importante: scopriamo di più.

Pippo Baudo, “Sparito”: cosa è accaduto

Pippo Baudo è un conduttore molto stimato e amato da tutti, ma dopo le ultime dichiarazione di Teo Mammucari è nata un’enorme polemica. In particolare, il presentatore romano ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, dove ha parlato della sua carriera, della sua vita privata e ha svelato che vorrebbe una trasmissione tutta per lui.

Inoltre, ha anche raccontato un retroscena che riguarda proprio Baudo. Secondo le parole di Teo Mammucari, tra lui e Pippo ci sarebbero delle forti tensioni a causa di una promessa che lo storico conduttore non avrebbe mantenuto, infatti, sarebbe completamente “sparito”. Dopo quel momento, i due non hanno avuto più modo di chiarirsi, dato che il presentatore romano è rimasto profondamente deluso: scopriamo cosa è accaduto.

Pippo Baudo e la rivelazione sconcertante di Teo Mammucari

Teo Mammucari sembra non aver mai perdonato Pippo Baudo. Quest’ultimo l’avrebbe fatta grossa. Ma cosa è accaduto? Era il 2002 e stando alle dichiarazioni di Teo, lo storico conduttore gli aveva promesso il Dopofestival, ma è stata una promessa svanita nel nulla, dato che al timone ci andò il giornalista Rai Francesco Giorgino.

Per Mammucari, fu una grande delusione, infatti, rimase profondamente amareggiato da questa triste esperienza. Quando in un’intervista chiesero a Baudo del conduttore de Le Iene, lui diede una risposta non affatto carina:

“È Mammucari che si è proposto. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto”

Dopo quel momento, Teo non è mai riuscito a perdonare Baudo. E’ stata una dura lezione che lo ha fatto crescere e maturare. Ma sono passati più di vent’anni e solo ora è saltata fuori la verità. Non è finita qua, Mammuccari ha raccontato:

“Mi convocò per comunicarmi che l’avrei fatto io. Andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito.”

Le parole di Mammucari hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno si sarebbe mai aspettato un atteggiamento del genere da parte del grande ed intoccabile Pippo Baudo, eppure è accaduto. Anche se il diretto interessato non ha ancora confermato e nemmeno smentito le dichiarazioni del comico romano.