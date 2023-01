Salva il nipote gettandosi sotto il camion. La donna è morta sul colpo

In provincia di Lecco una donna si è gettata sotto un camion per soccorrere il nipote in pericolo di vita. Il bambino è sopravvissuto e non è rimasto ferito, mentre la nonna purtroppo è morta dopo essere caduta sotto le ruote del camion. Non c’è stato niente da fare per salvare la donna e ora si cerca di ricostruire la vicenda.

La donna senza pensarci nemmeno un secondo si è gettata sotto un camion per salvare suo nipote, ma è morta sul colpo. È successo oggi, lunedì 9 gennaio 2023, a Casatenovo, un comune in provincia di Lecco. Il bambino per fortuna non ha riportato alcun tipo di ferite.

A seguito dell’incidente alcuni volontari l’hanno accompagnati a scuola, mentre la donna veniva soccorsa dai medici e i diversi paramedici del 118 accorsi sul posto.

Le informazioni del caso

Le informazioni su questo episodio sono ancora scarse, ma continuano le ricerche. L’identità della vittima non è stata ancora rivelata dalle autorità, ma è stato comunicato che la donna aveva 73 anni e stava accompagnando suo nipote a scuola. Hanno attraversato le strisce pedonali all’incrocio tra via San Gaetano e strada provinciale 51.

Nello stesso istante il camion si stava muovendo nella loro direzione e per poter salvare la vita al piccolo, la donna ha perso tragicamente la sua, finendo sotto le ruote del mezzo. I soccorsi hanno cercato fin da subito di soccorrere la donna, ma per lei non c’è stato niente da fare.

Il bambino non ha riportato ferite, mentre la donna purtroppo è morta sul colpo cercando di salvare la vita al nipote.

La nonna muore sul colpo

L’autista potrebbe non essersi accorto in tempo dei due pedoni sulle strisce davanti a se, ma ancora le indagini sono in corso. Cercando di salvare il nipote, la donna lo ha spinto e lei invece è caduto sotto le ruote, perdendo tragicamente la vita.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, la prima a soccorrere la donna è stata un’infermiera che tornava a casa da un turno in ospedale. È stata lei a chiamare i soccorsi che si sono precipitati sul posto dell’incidente.

Il personale medico del Pronto Soccorso Regionale della Lombardia (Areu) non ha avuto altra scelta che dichiarare il decesso della donna sul posto. Le sue ferite erano troppo gravi e per lei non c’è stato niente da fare. Immediatamente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le volanti dei carabinieri e diversi agenti della polizia locale.

Tutte le conclusioni della vicenda sono ancora al vaglio e si cerca di ricostruire gli istanti del tragico incidente e stabilire così le responsabilità di questo caso. Per realizzare tutto ciò, la strada dove è avvenuto l’incidente è stata transennata ed è stata perciò chiusa al traffico.

Ancora l’identità della donna non è stata svelata, ma si sa che il piccolo sopravvissuto grazie all’amore della nonna è sano e salvo. Questo purtroppo è altro sangue sulle nostre strade che ogni giorno miete diverse vittime.