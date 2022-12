Gianluca Vialli e le sue condizioni di salute: il migliore amico racconta tutto

By

Grande preoccupazione e riserbo sulle condizioni di Gianluca Vialli, ma l’amico Marino Bertoletti crolla e racconta tutto.

Gianluca Vialli è nel cuore di tutti e le sue condizioni nelle ultime ore sono peggiorate in maniera critica. Il grande campione lotta con il cancro da tempo e dopo la morte del collega Sinisa Mihajlovic l’apprensione è tantissima. La mamma di 87 anni è partita per Londra al fine di stare insieme al figlio e si spera si possa riprendere quanto prima, continuare la sua lotta e seguire il suo amico di sempre Roberto Mancini con gli impegni della Nazionale Italiana. Marino Bertoletti, giornalista e scrittore, durante una intervista è crollato e non è riuscito a trattenere le parole sulle condizioni del campione.

Gialuca Vialli e le sue condizioni di salute

Gianluca Vialli prima del crollo definitivo e l’aggressione da parte della sua malattia, aveva dato comunicazione ufficiale sulla sospensione dell’attività come capo delegazione della Nazionale. Ha dovuto così salutare per sempre il suo amico Sinisa Mihajlovic e poi veder partire il suo grande alleato e amico Roberto Mancini.

Vialli a 58 anni ha avuto tracollo ed è stato ricoverato urgentemente a Londra, tanto che la mamma di 87 anni ha deciso di prendere un aereo per raggiungerlo quanto prima. Tra le persone a lui vicine, Antonio Cabrini ha voluto dedicargli delle parole commoventi. Conoscendo bene il suo collega ha capito che rinunciare ad un ruolo importante significava solo il dover giocare una partita ancora più importante.

Marino Bertoletti, le sue parole sul campione in diretta

Anche Marino Bertoletti ha parlato di Gianluca Vialli, durante la sua intervista a “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai Uno. Alla domanda della conduttrice

“Come sta Vialli?”

Marino Bortoletti è crollato in diretta e non ha potuto far altro che dire la verità, su questo campione che dal 2017 sta lottando contro il tumore al pancreas:

“È il giocatore più gentile che abbia conosciuto in vita mia di una dolcezza straordinaria. Spero che la fortuna che lo aspetta nei prossimi giorni sia pari alla sua gentilezza”.

Lo scrittore e giornalista Bortoletti non è voluto scendere nei dettagli sulla situazione, essendo altamente delicata, ma allo stesso tempo dalle sue parole si è potuto evincere come questa sia seria e grave.

Francesco Oppini si è unito alle parole di Marino:

“È molto umile, quasi come se c’entri poco con i trofei che ha ottenuto ma è stato un grande giocatore, un grande vice in panchina ma soprattutto un grande uomo e un grande capitano”.

La speranza più grande è che Gianluca Vialli possa vincere questa partita, forse la più difficile della sua vita, lasciandosi il cancro alle spalle. Molti suoi colleghi, così come la famiglia e i fan, stanno vivendo attimi di grande apprensione e ogni ora è importante.